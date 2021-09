Giovanni Visconti (38) voegt er nog een jaar aan toe bij Bardiani-CSF-Faizanè

Giovanni Visconti is ook in 2022 nog te zien in het profpeloton. De 38-jarige Italiaan, die in januari 39 jaar wordt, heeft zijn contract bij Bardiani-CSF-Faizanè, waar hij momenteel bezig is aan zijn eerste seizoen, namelijk verlengd met een jaar.

Het Italiaanse ProTeam is blij dat de ervaren Visconti, drievoudig nationaal kampioen en winnaar van twee Giro-etappes, behouden blijft. In 2022 rijdt hij zijn achttiende seizoen als prof, nadat hij in 2005 debuteerde bij Domina Vacanze. “Ik ben erg blij dat ik mijn werk bij deze ploeg kan voortzetten. Met de vele jongen mensen in het team zijn we een goede weg ingeslagen. Daar wil ik mee doorgaan”, vertelt hij.

“Ik weet ook dat er veel nieuwe profs op komst zijn en ik ben me ervan bewust dat mijn rol met mijn ervaring het team daarbij kan helpen”, gaat Visconti verder. “Ik wil ook niet verbergen dat ik op persoonlijk vlak de ploeg resultaten wil bezorgen in 2022. Vanwege fysieke problemen lukte dat helaas niet dit jaar. Ik ben nu dan ook bezig om volledig te herstellen, zodat ik in 2022 op 110% zit om weer te beginnen.”

Onlangs verlengde Bardiani-CSF-Faizanè ook al de contracten van de ervaren Enrico Battaglin en Samuele Zoccarato.