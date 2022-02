Michael Woods wint op steile slotklim in Gran Camiño

Michael Woods heeft de tweede etappe van de Gran Camiño gewonnen. Op de steile slotklim van Mirador do Ézaro was de Canadese puncheur van Israel-Premier Tech veruit het sterkst. Alejandro Valverde bereikte als tweede de finish. Woods werd ook de nieuwe leider.

Etappe twee voerde de renners over ruim 177 kilometer van Bertamiráns naar Mirador do Ézaro, een zware rit met een aankomst bergop. Wat heet, een slotklim van bijna 1,8 kilometer aan een gemiddelde hellingsgraad van 14,7% en pieken tot liefst 28%. Daar zouden verschillen worden gemaakt, was op voorhand de verwachting. Om half elf werd het peloton met Magnus Cort in de gele trui op gang gebracht en in de eerste kilometers kwam een ontsnapping met zeven renners tot stand.

Antonio Angulo (Euskaltel), leider in het bergklassement en beste jongere Jon Barrenetxea (Caja Rural), Óscar Cabedo (Burgos-BH), Giovanni Visconti (Bardiani-CSF-Faizanè), Stephen Bassett (Human Powered Health), Guillermo Garcia (Rádio Popular) en Joni Brandão (W52-FC Porto) sloegen de handen ineen en reden weg van het peloton. Voor Angulo en Barrenetxea was het de tweede dag op rij in de vroege vlucht. Angulo was op de zevende plaats de best geklasseerde renner, maar de Spanjaard werd niet als gevaarlijk gezien.

De vluchters mochten maximaal drie minuten wegrijden. Daarna schommelde hun voorsprong lange tijd tussen de een en twee minuten. In de laatste 40 kilometer was Garcia de eerste renner die van voren eraf moest op het golvende parcours, later verdween ook Brandão uit de kopgroep. Het waren voornamelijk Movistar, de ploeg van Alejandro Valverde, Israel-Premier Tech (Michael Woods) en het EF Education-EasyPost van Magnus Cort die controleerden op weg naar de Alto de Ameixenda, de voorlaatste klim op zeven kilometer van de finish.

Aftellen naar de slotklim

Langzaam maar zeker ging het peloton versnellen en begon de voorsprong terug te lopen, en vlak voor de klim had de grote groep de vluchters weer in het vizier. Barrenetxea wilde nog wel rijden voor de bergpunten op de Ameixenda, maar nog voor de top werd de Spaanse renner ingelopen. Daarna was het met een compleet peloton afdalen naar het zware sluitstuk van deze rit. Movistar leidde de ploeg vanaf de voet van de klim. Op 1200 meter van de streep kwamen de mannen van Cofidis naar de kop.

Met nog 1100 meter te rijden voerde Iván Ramiro Sosa het tempo op, waarna Gonzalo Serrano overnam. Op een steil deel van de klim, op 800 meter van de streep, probeerde Woods weg te rijden en de Canadees pakte een gaatje op het Movistar-koppel Valverde en Sosa. Woods bleef op de steile klim de pedalen soepel ronddraaien, viel niet meer stil, gaf zijn voorsprong niet meer weg en kwam met zestien tellen voorsprong op Valverde over de finish. Rubén Fernández werd op 37 seconden derde. Sosa en Jakob Fuglsang maakten de top-5 compleet.