Vingegaard ziet geen uitgesproken favoriet, maar: “Mijn ritten komen er nog aan”

Voor de start van de Tour de France werd er al reikhalzend uitgekeken naar de tweestrijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar en beide mannen stellen voorlopig niet teleur. In de eerste week werden er al verscheidene duels uitgevochten. Voorlopig gaat Vingegaard aan de leiding, maar het verschil met zijn Sloveense tegenstrever is slechts 17 seconden.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Vingegaard keek op de eerste rustdag met Sporza terug op de eerste week, maar ook vooruit naar de tweede helft van de Tour. “Het was een goede eerste week. Ik had op dit moment in de Tour verwacht om een achterstand te hebben. Des te beter dus dat ik een voorsprong heb. Ik heb enkele zeer goede ritten gehad en ik denk dat de ritten die mij het meest op het lijf geschreven zijn er nog aan komen.”

De kopman van Jumbo-Visma deelde een eerste serieuze tik uit in de rit naar Laruns, maar op weg naar Cauterets en de Puy de Dôme was Pogacar toch de duidelijke winnaar. De twee kleppers zijn met andere woorden aan elkaar gewaagd, ziet ook de man in het geel. “Ik wist dat ik meteen op niveau moest zijn. Ik ben in vorm en klaar om het gevecht aan te gaan. Het is een heel mooi duel met Pogacar, hoe we elke dag de strijd aangaan.”

Lees ook: Pogacar vol vertrouwen na eerste Tourweek: “Ik voel dat er een soort momentum is”

“Het wordt nog een spannende strijd tot in Parijs”

“De ene dag ben ik beter, de andere steekt hij er bovenuit. Het wordt nog een spannende strijd tot in Parijs. Wie nu de favoriet is voor de eindzege? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk niet dat er een uitgesproken favoriet is, maar dat we allebei kans maken.”

Er staat de renners nog wel wat te wachten in deze Tour, met meerdere zware Alpenritten, een individuele tijdrit en een lastig slotstuk in de Vogezen. “Het grootste verschil zal nu de vermoeidheid zijn”, is Vingegaard van mening. “In de eerste week heb je daar nog geen last van, maar nu zal dat gaan opbouwen. Er komen heel zware dagen aan met lange etappes en veel klimwerk.”

Lees ook: Tadej Pogacar sluwer in psychologische oorlogsvoering dan Jonas Vingegaard