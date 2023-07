Pogacar vol vertrouwen na eerste Tourweek: “Ik voel dat er een soort momentum is”

Zeventien seconden: dat is het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar op de eerste rustdag van de Tour de France. De twee wielertenoren streden in de eerste week al op het scherpst van de snede, maar wat brengt de tweede helft van de Tour? Pogacar blaakt in elk geval van het zelfvertrouwen. “Normaal zou ik beter moeten worden richting het laatste deel.”

Na de rit in Laruns waren er twijfels over de fysieke staat van paraatheid van Pogacar. De tweevoudige Tourwinnaar kreeg op de flanken van de Col de Marie Blanque een flinke tik te verwerken van zijn grote uitdager Vingegaard, maar inmiddels ziet de wereld er helemaal anders uit. De Sloveen mag zich de (morele) winnaar noemen van de laatste bergritten, en staat nu nog maar 17 seconden in het krijt bij de man in het geel.

“Ik voel wel dat er een soort momentum is”, tekende Het Laatste Nieuws op tijdens de persconferentie van Pogacar op de eerste rustdag. “Maar ik voel me vooral goed. De rust van vandaag doet me goed en ik ben ook klaar om er morgen weer tegenaan te gaan. Ik ben heel blij over hoe de Tour tot dusver is verlopen en ik voel me ook elke dag beter.”

Beter in de derde week

Is Pogacar dan niet bang voor wat nog komen gaat, en dan vooral die loodzware derde week? “Nee, daar ben ik niet bang voor. In de laatste week zou ik normaal beter moeten zijn dan in de eerste. Mijn basis was goed in de lente en dat mag niet helemaal weg zijn. Je weet het nooit zeker, maar normaal zou ik beter moeten worden richting het laatste deel. Ik hou van de ritten in de Alpen, ik ben ze ook al gaan verkennen. Elk jaar word ik beter in de langere beklimmingen, maar we zullen moeten afwachten.”

De kopman van UAE Emirates is ook niet bang voor een slechte dag of minder moment, ook niet na zijn ‘offday’ op weg naar Laruns. “Ik was vooral verrast dat ik tijd verloor op de Col de Marie Blanque, omdat ik wist dat ik goed was. Maar over mijn laatste prestaties moet ik niet verbaasd zijn. Ik ken mezelf goed genoeg. Ik denk ook dat de strijd met Jonas zeer mooi is. Vorig jaar kregen we al één van de beste edities van de Tour en ook dit jaar gebeurde er al veel in de eerste week. Dat is alleen maar goed voor de sport.”