Vingegaard voor eerste klimopdracht: “Denk niet dat deze rit beslissend zal zijn”

Wielerliefhebbers kijken vandaag reikhalzend uit naar de vierde etappe van Parijs-Nice. In de rit naar La Loges des Gardes zullen de klimmers voor het eerst echt de degens kruisen. Jonas Vingegaard heeft zin in de eerste echte klimconfrontatie, maar verwacht niet meteen een enorme omwenteling in het klassement.

Voor de start keek de Deen van Jumbo-Visma vooruit naar de vierde rit van Parijs-Nice. De finishstreep is getrokken op een heuse beklimming. De slotklim begint op 6,7 kilometer voor het einde. Vanaf daar is het klimmen aan goed zeven procent gemiddeld richting La Loge des Gardes. “We trekken nu de bergen in en daar ben ik erg blij mee. Ik voel me goed en hopelijk zijn de benen ook goed. We gaan het zien.”

De regerende Tourwinnaar oogt gefocust, wat ook niet zo gek is voor de start van een sleuteletappe. “Of we een agressieve koerstactiek gaan hanteren? Het hangt allemaal af van wat er gaat gebeuren. Het is erg winderig en dus zullen we van bij de start al moeten opletten. Als er een kans is, moeten we misschien wat proberen.”

Eerste indicatie

Toch verwacht Vingegaard niet meteen enorm veel vuurwerk op weg naar La Loges des Gardes. “We zullen vandaag wel zien wie de mogelijkheid heeft om Parijs-Nice te winnen, maar ik denk niet dat deze rit beslissend zal zijn voor de eindzege. Daarvoor moeten we de ritten in het weekend afwachten. Maar we krijgen vandaag wel een eerste idee van de waardeverhoudingen.”