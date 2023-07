Vingegaard verdedigt geel in Vogezen: “Opnieuw een mooi gevecht met Pogacar”

Natuurlijk, er staat nog één etappe op het programma, maar het moet raar lopen wil Jonas Vingegaard de Ronde van Frankrijk 2023 niet winnen. Vorig jaar schreef hij de Tour ook al op zijn naam. “Voor de tweede keer zegevieren is ook geweldig”, zegt de Deen van Jumbo-Visma na afloop van de twintigste etappe.

“Natuurlijk moeten we morgen, in de rit naar Parijs, nog wel voorzichtig zijn”, waarschuwt Vingegaard. “We moeten niets stoms doen. Maar het is ongelofelijk om voor de tweede keer de Tour te winnen, ik kan het bijna niet geloven.”

Het verschil met naaste belager Tadej Pogacar is enorm: zeven minuten en 29 seconden. “Het was drie weken lang een ongelofelijke strijd. Ik denk dat het ook een heel mooie wedstrijd was om te kijken, ook voor ons. Ik waardeer het gevecht dat ik deze Tour had met Tadej. Hopelijk gebeurt dat in de toekomst ook weer.” Vingegaard genoot ook van de Vogezenrit naar Le Markstein. “Ik genoot van elke rit in het geel eigenlijk, maar vandaag voelde ik me goed. Het was opnieuw een mooi gevecht tussen mij en Tadej.”

Vervolgens bedankte Vingegaard zijn ploeg. “Ik was hier niet toe in staat geweest zonder mijn fantastische team. Ze waren er elke dag voor mij. Ze hebben het drie weken lang heel goed gedaan. Ik ben heel blij voor ons. Het wordt heel mooi morgen. Ik heb genoten van hoe we reden als team. We hadden een plan en voerden dat elke dag uit zoals we het wilden. Ik heb geen slechte herinneringen aan deze Tour. Alles verliep volgens plan.”

Lees ook: Tour 2023: Veerkrachtige Pogacar verslaat Gall en Vingegaard in fraaie Vogezenrit