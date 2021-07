Vingegaard tweede in zijn eerste Tour: “Daar ben ik echt trots op”

Jonas Vingegaard zal in zijn eerste Tour de France als tweede eindigen in het algemeen klassement. De Deen van Jumbo-Visma reed zaterdag opnieuw een puike tijdrit en moest alleen zijn meerdere erkennen in ploegmaat Wout van Aert en de Deen Kasper Asgreen.

De 24-jarige Vingegaard gaf aan de streep in Saint-Émilion slechts 32 seconden toe op Van Aert en wist zo zijn eerste Tour in stijl af te sluiten. Vandaag staat alleen nog maar de traditionele slotetappe op het programma richting Parijs. “Het is geweldig om een dag voor Parijs tweede te staan in het klassement. Daar ben ik echt trots op”, reageerde Vingegaard na zijn tijdrit.

“Het was een lastig parcours, maar ik voelde me goed onderweg. Nadat Primož (Roglič, red.) helaas wegviel in de eerste week, heb ik het van hem overgenomen. Ik ben blij met de manier waarop ik dat heb gedaan.” In het eindklassement finisht Vingegaard op meer dan vijf minuten van Tadej Pogačar, maar blijft hij wel toppers als Richard Carapaz, Wilco Kelderman en Enric Mas voor.

Vingegaard was voor de Tour ook al bezig aan een uitstekend seizoen. Zo won hij eerder dit jaar al de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en een bergrit in de UAE Tour. Ook was hij tweede in de Ronde van het Baskenland.