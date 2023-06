Vingegaard tweede in tijdrit Dauphiné: “Misschien ben ik wat te snel gestart”

Jonas Vingegaard eindigde in de individuele tijdrit van het Critérium du Dauphiné op de tweede plaats. De kopman van Jumbo-Visma hoefde enkel zijn landgenoot Mikkel Bjerg voor te laten. “Mikkel heeft een heel goede tijdrit gereden. Ik heb dat ook gedaan, maar ja… Hij was heel indrukwekkend”, zei Vingegaard na afloop tegen Eurosport over Bjerg.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Vingegaard had graag de rit gewonnen en het geel gepakt, maar het was Bjerg die deze dubbelslag sloeg. “Hopelijk kan ik het geel een van de komende dagen pakken”, klonk de Tourwinnaar van 2022 strijdvaardig. Het kan ook voordelig zijn om de leiderstrui niet nu al te hebben, stelde Vingegaard. “We hoeven nu niet te rijden in de rit van morgen.”

Bij het eerste tussenpunt klokte Vingegaard de beste tijd, maar daarna moest hij inleveren op Bjerg, die conservatiever van start was gegaan. “Het plan was om hard van start te gaan. Misschien ben ik wat té snel van start gegaan. In het middenstuk probeerde ik me wat te sparen om weer vol te gaan in het laatste deel. Alleen toen ik dat wilde doen, was er niets meer in de tank om vol te gaan. Misschien had ik het bij de start wat rustiger aan moeten doen. Dan had ik wellicht wat meer over gehad.”

Lees ook: Critérium du Dauphiné: dit zijn de verschillen tussen de klassementsrenners na de tijdrit

Bjerg is dus de nieuwe leider in het Critérium du Dauphiné. Hij nam het geel over van Vingegaards ploeggenoot Christophe Laporte, die op dag één al de macht had gegrepen. De Fransman deed woensdag zijn uiterste best om de trui te behouden. “Ik heb me onderweg volledig gegeven”, vertelt hij op de site van Jumbo-Visma. “In het tweede deel kreeg ik het lastig en zag ik af. Ik wilde de trui hoe dan ook niet zomaar van de hand doen, dus ik heb mijn uiterste best gedaan.”

“Het waren drie mooie dagen in de leiderstrui. Het is balen dat Jonas de ritzege mist. Het was fraai geweest als hij de trui van mij kon overnemen. Er komen echter nog vier pittige ritten aan, waarin Jonas kan toeslaan. Het werk dat hij in de voorbije dagen voor mij heeft verricht, hoop ik nu voor hem te kunnen doen.”

Lees ook: Bjerg slaat dubbelslag in tijdrit Critérium du Dauphiné, Vingegaard doet goede zaken