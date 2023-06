Critérium du Dauphiné: dit zijn de verschillen tussen de klassementsrenners na de tijdrit

De 31,1 kilometer lange individuele tijdrit in het Critérium du Dauphiné heeft voor grote verschillen gezorgd in het algemeen klassement. Wie deed goede zaken in de strijd om de eindzege en wie kreeg juist een tik? WielerFlits zet de verschillen tussen de klassementsrenners op een rij.

Vingegaard heeft voorlopig de beste uitgangspositie van de favorieten voor de eindzege. De Deen van Jumbo-Visma heeft bijna een halve minuut voorsprong op zijn eerste belager, de verrassende Ben O’Connor. Adam Yates is op driekwart minuut de volgende gevaarlijke klant. Renners als David Gaudu, Richard Carapaz, Egan Bernal en Enric Mas kijken al tegen een veel grotere achterstand aan.

Lees ook: Bjerg slaat dubbelslag in tijdrit Critérium du Dauphiné, Vingegaard doet goede zaken

Verschillen tussen de klassementsrenners na de individuele tijdrit van het Critérium du Dauphiné

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

4. Ben O’Connor (AG2R Citroën) op 29s (van Vingegaard)

7. Adam Yates (UAE Emirates) op 45s

8. Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) op 48s

9. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) op 55s

10. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) op 56s

11. Jack Haig (Bahrain Victorious) op 1m03s

13. Matteo Jorgenson (Movistar) op 1m25s

15. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) op 1m48s

17. David de la Cruz (Astana Qazaqstan) op 1m52s

19. Oscar Onley (Team DSM) op 2m05s

20. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 2m10s

21. Guillaume Martin (Cofidis) op 2m13s

22. Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty) op 2m18s

23. Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) op 2m20s

24. Tobias Halland Johannessen (Uno-X) z.t.

25. Chris Harper (Jayco AlUla) z.t.

26. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 2m21s

27. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) z.t.

30. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 2m25s

31. Maxim Van Gils (Lotto Dstny) op 2m26s

33. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) op 2m30s

34. Max Poole (Team DSM) op 2m31s

36. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 2m59s

39. Enric Mas (Movistar) op 3m03s

43. Lenny Martinez (Groupama-FDJ) op 3m14s

47. Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) op 3m48s