Bjerg slaat dubbelslag in tijdrit Critérium du Dauphiné, Vingegaard doet goede zaken

Mikkel Bjerg heeft de eerste profzege uit zijn carrière geboekt: hij won woensdag de individuele tijdrit van het Critérium du Dauphiné. De Deen legde het 31,1 kilometer lange parcours sneller af dan Jonas Vinegaard en Rémi Cavagna. Bjerg nam ook de leiderstrui over van Christophe Laporte.

Na drie etappes die eindigden in een sprint, ging het Critérium du Dauphiné woensdag verder met een tijdrit van Cours naar Belmont-de-la-Loire. Het parcours was overwegend vlak, maar kende wel een klim in de vorm van de Col de la Croix (2,2 km aan 4,7%). Het zou een belangrijke dag worden voor de klassementsmannen.

Een van de eerste renners die van start ging was Dylan van Baarle. De Nederlander van Jumbo-Visma klokte aan de meet aanvankelijk de beste tijd, maar raakte de leiding al gauw weer kwijt. Hetzelfde lot was Ryan Mullen beschoren: ook hij mocht niet lang genieten van de koppositie. Jonathan Castroviejo deed namelijk een stuk beter dan de Ier van BORA-hansgrohe en nam zijn plaats in de hot seat over. Ondertussen werden er opgaves gemeld van Ben Turner en Geoffrey Bouchard. Beiden waren ten val gekomen tijdens de chronoproef en konden hun weg niet vervolgen.

Cavagna klokt de toptijd

Terwijl Castroviejo de tabellen aan de finish nog aanvoerde, deed Rémi Cavagna bij de tussenpunten al een stuk beter. De TGV de Clermont-Ferrand klokte ook na 31,1 kilometer de voorlopig snelste tijd. Hij had 35 seconden minder nodig om het parcours af te leggen dan Nelson Oliveira, die even daarvoor Castroviejo van de troon had gestoten. Bij Cavagna zou dat niet zo snel gebeuren, want de ene na de andere renner beet zijn tanden stuk op de tijd van de Fransman.

De klassementsrenners waren inmiddels ook onderweg, onder wie Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma schoot uitstekend uit de startblokken: bij het eerste tussenpunt deed hij twaalf seconden beter dan Cavagna én Daniel Felipe Martínez. Onder meer Adam Yates en Jack Haig stonden hier ook nog in de buurt, maar Carlos Rodríquez kreeg bijvoorbeeld al 42 seconden aan de broek na een kleine elf kilometer.

Bjerg is Vingegaard de baas

Bij het tweede tussenpunt leverde Vingegaard behoorlijk wat in op Cavagna. Hij stond nu één seconde achter, terwijl Mikkel Bjerg – bij het eerste tussenpunt nog twintig seconden achter Vingegaard – exact dezelfde tijd klokte als de Fransman. In het laatste deel van de tijdrit maakte de tempobeul van UAE Emirates het verschil. Hij deed bijna een halve minuut beter dan Cavagna. Een bom van een tijd, ondervond ook Vingegaard. De Tourwinnaar kwam elf tellen tekort om zijn landgenoot Bjerg te verslaan.

Wat de klassementsrenners betrof, deed ook Ben O’Connor goede zaken. De Australiër eindigde uiteindelijk als vijfde, drie plekjes voor Adam Yates. Ook Martínez en Hindley beperkten de schade ten opzichte van Vingegaard, maar renners als Rodríguez, David Gaudu, Richard Carapaz, Enric Mas en Egan Bernal verloren veel terrein. Rune Herregodts, een van de laatste starters, nestelde zich ondertussen in de top-tien. Julian Alaphilippe viel daar net buiten.

Dubbelslag Bjerg

Het was daarna vooral nog wachten op Christophe Laporte, de drager van de gele trui. De Fransman van Jumbo-Visma verweerde zich kranig, maar verloor teveel ten opzichte van Bjerg. De Deen sloeg zo een dubbelslag: hij won de rit én werd de nieuwe leider.