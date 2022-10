Vingegaard raakt leiding CRO Race kwijt op slotdag: “Mohoric verdient het”

Jonas Vingegaard kan leven met zijn tweede plaats in het eindklassement van de CRO Race. De Tour de France-winnaar zag Matej Mohoric hem passeren door negen behaalde bonificatieseconden, onderweg en aan de finish. “Ik had hier graag gewonnen, maar het is wat het is”, aldus Vingegaard.

“We wisten dat Bahrain Victorious het al vroeg zou proberen. Wij hebben het ook geprobeerd, maar ik ben niet snel genoeg om met deze renners te sprinten”, gaat de kopman van Jumbo-Visma verder. “Ik ben geen sprinter en meng me ook niet graag met pelotonsprints.”

Mohoric wist drie seconden te pakken bij een tussensprint en zes seconden aan de finish. Daardoor passeerde hij Vingegaard met precies één seconde. “Ik had hier graag gewonnen, maar het is wat het is. Mohoric pakte vandaag genoeg bonificatieseconden en hij verdient het dan ook. Dit is ook onderdeel van het wielrennen”, zegt Vingegaard.

Voor de Tourwinnaar, die deze week twee etappes won in Kroatië, is de Ronde van Lombardije volgende week zijn volgende wedstrijd. “Ik ben blij en tevreden met de vorm deze week. Ik kijk uit naar volgende week. Het is een van mijn grote doelen van dit seizoen”, kijkt hij vooruit.