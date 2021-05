Vingegaard nog niet op niveau in Dauphiné: “Net terug van kleine blessure”

Jumbo-Visma moest het in de finale van de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné doen zonder Jonas Vingegaard. De Deense klimmer loste vroeg en finishte op bijna negen minuten. “Hij komt net terug van een kleine blessure en rijdt deze koers om ritme op te bouwen en op topniveau te komen”, zegt ploegleider Grischa Niermann.

“We weten van Jonas dat hij nog tijd nodig heeft om op niveau te komen”, aldus Niermann. “Vandaag werd in de klim ook duidelijk dat hij er nog niet is. Verder is alles volgens plan gelopen. Uiteindelijk zaten Steven Kruijswijk en Sepp Kuss in de eerste groep en dat was prima. Het was nog een pittige dag, maar we zijn die goed doorgekomen. Morgen is de enige kans voor een massasprint. Voor ons een dag om veilig door te komen om met hopelijk goede benen naar de tijdrit te trekken.”

Kruijswijk sprintte achter ritwinnaar Lukas Pöstlberger naar de elfde plaats, Kuss eindigde als twintigste in de rit. In het klassement zijn ze respectievelijk dertiende en veertiende. “Het was geen makkelijk terrein, maar ik voelde me goed”, vertelt de Amerikaanse klimmer. “Tijdens de laatste beklimmingen was het tempo goed te volgen. Het was zaak om vooraan te rijden, om alles goed in de gaten te houden. Zeker in zo’n kleine groep.”