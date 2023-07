Vingegaard krijgt tikje: “Maar wat nog komt ligt mij beter dan deze eerste week”

Jonas Vingegaard is na de eerste week van de Tour de France de drager van de gele trui. In de negende etappe naar Puy de Dôme zag hij zijn voorsprong van 25 seconden op Tadej Pogačar wel teruglopen tot 17 seconden, maar daar maakt hij zich niet druk om. “Dat ik na de eerste week de gele trui heb, stemt mij tevreden”, aldus Vingegaard in het flashinterview.

“Het was beter geweest om tijd te pakken op Pogačar dan tijd te verliezen. Maar ik heb al eerder gezegd dat ik weet dat de openingsweek mij minder ligt dan wat er nog komt”, legt hij uit nadat hij acht seconden verloor op zijn concurrent van UAE Emirates.

Op Puy de Dôme kon hij de eerste versnelling van zijn Sloveense concurrent volgen, maar daarna reed Pogačar steeds verder bij hem weg. “Ik voelde mij best goed vandaag, alleen was Tadej weer wat beter. We wilden niet voor de ritzege gaan, maar het was toch een zware etappe. Het was een mooie ervaring op Puy de Dôme, maar ik kijk nu vooral uit naar de Alpen.”

