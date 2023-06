Vingegaard kijkt uit naar Dauphiné: “Koersen in Frankrijk, ik geniet ervan”

In het Critérium du Dauphiné (4-11 juni) kruisen heel wat Tourtoppers al een keer de degens. Adam Yates, Richard Carapaz, Mikel Landa en Jai Hindley zijn enkele in het oog springende namen, maar de grote favoriet is toch echt Jonas Vingegaard. De Deen blikt daags voor de openingsrit van de Dauphiné alvast vooruit.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Bij afwezigheid van Tadej Pogačar is er maar één topfavoriet voor de eindoverwinning: Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma hoopt in juli voor een tweede opeenvolgende keer de Tour de France te winnen en de Dauphiné is een belangrijk tussenstation, een laatste meetpunt, richting La Grande Boucle. Vingegaard koos vorig jaar ook voor de combinatie Dauphiné-Tour en dat pakte zeer goed uit. De klimmer werd tweede in het Critérium du Dauphiné, achter zijn ploeggenoot Primož Roglič.

Vingegaard zet dan ook hoog in voor de 75ste editie. “Ik zou de Dauphiné graag willen winnen, maar niet om ‘wraak’ te nemen of om een boodschap af te geven. Ik hou er gewoon van om wedstrijden te winnen. Ik geniet altijd van koersen in Frankrijk en dit is bovendien een erg mooie wedstrijd”, laat hij weten in een perscommuniqué van koersorganisator ASO.

“Er zijn een paar superzware etappes en normaal gesproken hebben we ook goed weer. Dat er een tijdrit in het parcours zit, is in mijn voordeel. Al hebben we in het verleden gezien dat je ook wel eens een slechte tijdrit kunt afwerken. Er zullen heel wat etappes beslissend zijn. Je moet er elke dag voor vechten en attent zijn.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Critérium du Dauphiné 2023 – Generale voor Tour de France

Lees ook: Jonas Vingegaard en Egan Bernal verkennen beklimming Puy de Dôme

Vingegaard kan in het Critérium du Dauphiné rekenen op steun van Steven Kruijswijk, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Dylan van Baarle, Attila Valter en Nathan Van Hooydonck.