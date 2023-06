Jonas Vingegaard en Egan Bernal verkennen beklimming Puy de Dôme

Een aantal renners die in juli aan de Tour de France zullen deelnemen hebben vrijdag de Puy de Dôme verkend. Onder andere Jonas Vingegaard en Egan Bernal waren van de partij. De verkenning was speciaal georganiseerd door de ASO. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Normaal gesproken is de beklimming niet toegankelijk voor verkeer, maar voor deze speciale verkenning is dus een uitzondering gemaakt. In de negende etappe van de Tour de France ligt de streep boven op de vulkaan van 13,9 kilometer aan 7,7%. Een dag waarop serieuze verschillen tussen klassementsrenners kunnen worden verwacht dus.

Tourwinnaar Vingegaard was een van de renners die gebruik maakte van de gelegenheid. “Het is een mooie klim. Hij is heel lang en steil. Het wordt een moeilijke dag”, aldus de Deen. Ook oud-tourwinnaar Bernal verkende de klim. “Het is een heel moeilijke klim. Jongens als Vingegaard en Pogačar gaan het hier zeker naar hun zin hebben”, zei hij.

Het is voor het eerst sinds 1988 dat er weer een etappe in de Tour finisht op de Puy de Dôme. De laatste keer won de Deen Johnny Weltz. De klim is verder bekend omdat Eddy Merckx er in 1975 van een toeschouwer een slag op zijn lever kreeg.