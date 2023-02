Vingegaard kijkt na twee op rij uit naar Parijs-Nice: “Met deze vorm meedoen voor winst”

Met nog ruim een week tot de start van Parijs-Nice heeft Jonas Vingegaard zijn zegeteller op twee gezet. In de ingekorte bergetappe naar Rubiá was de kopman van Jumbo-Visma alweer de sterkste in O Gran Camiño. Voor hem een nieuwe bevestiging van zijn goede vormpeil. “Hopelijk kan ik volgende week, of eigenlijk de week erna, meedoen voor de winst in Parijs-Nice”, zegt hij tegen WielerFlits.

Vrijdag was Vingegaard de beste op de steile Monte Trega en vandaag moest hij het opnieuw doen op een korte en steile slotklim. Eigenlijk was de slotklim langer, maar door de slechte weersomstandigheden (kou en sneeuw op de weg) werd de etappe ingekort. Dat deerde Vingegaard niet, want hij won, maar makkelijk ging het niet. “Pfff”, zucht hij. “Deze overwinning was wel lastiger dan die van gisteren.”

“Het was koud en we moesten er als ploeg harder voor werken”, blikt de Deense kopman terug. “De slotklim was zwaar en het weer was ook anders dan gisteren, dat speelt ook een rol. Het gevoel was niet helemaal hetzelfde als gisteren, maar ik wilde er wel voor gaan. En gelukkig kon ik winnen.”

Waar gisteren belofte Johannes Staune-Mittet hem lanceerde, was het nu Attila Valter die de elitegroep flink uitdunde. “Hij deed een heel indrukwekkende kopbeurt. Er konden maar drie renners volgen (ook Ruben Guerreiro en Jesús Herrada, red.). Ik weet dat Attila nu vierde in het klassement is, dus het zou mooi zijn als hij ook het podium kan behalen. Daar gaan we voor.”

Zondag staat in Santiago de Compostela namelijk de afsluitende tijdrit op het programma in O Gran Camiño. Een lastige tijdrit van 18,1 kilometer. Met een voorsprong van 53 seconden op Guerreiro rekent Vingegaard zich nog niet rijk. “Nee”, lacht hij. “Ik moet er alles voor doen. Misschien ga ik ook voor de ritzege als ik mij goed voel, dus dat gaan we morgen zien.”