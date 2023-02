Vingegaard boekt op loeisteile slotklim tweede ritzege op rij in O Gran Camiño

Jonas Vingegaard heeft na de tweede ook de derde etappe van O Gran Camiño gewonnen. Op de laatste beklimming, die door sneeuwval niet tot boven werd opgereden, was de Deen van Jumbo-Visma te sterk voor Ruben Guerreiro. Zijn ploeggenoot Attila Valter werd derde. In het algemeen klassement liep Vingegaard verder uit op de concurrentie.

Nadat Jonas Vingegaard op vrijdag de macht had gegrepen, stond zaterdag opnieuw een aankomst bergop op het programma in O Gran Camiño. Toch was het parcours niet zo lastig als vooraf gepland. Het was aanvankelijk de bedoelding dat de renners eerst twee keer de loeisteile Alto de Santa Marina (5,5 km aan 10,3%) zouden bedwingen en vervolgens zouden aankomen op de Alto do Castelo (6,7 km aan 6,3%). Door sneeuwval werd de eerste klim helemaal geschrapt, terwijl de streep drie kilometer eerder zou liggen dan de oorspronkelijke finish.

Rohan Dennis in de vroege vlucht

In de openingsfase van de etappe werd er slag-om-slinger gedemarreerd. We zagen onder anderen een actieve Alex Molenaar, die als tweede bovenkwam op de Alto do Rodicio. De Nederlander in Spaanse dienst zat uiteindelijk echter niet mee in de uiteindelijke kopgroep van twaalf. De grootste naam in deze vluchtersgroep was Rohan Dennis. De Australiër had het gezelschap van Jorge Arcas, Simone Velasco, Jonathan Lastra, Xabier Isasa, Igor Arrieta, Andrés Camilo Ardila, Mark Donovan, Sebastian Schönberger, German Nicolás Tivani, Alex Martín en Tiagoa Antunes.

Ondanks de aanwezigheid van Dennis in de kopgroep, zorgde Jumbo-Visma voor de controle in het peloton. Zij zorgden ervoor dat het gat nooit groter werd dan anderhalve minuut. Later kwam ook Caja Rural-Seguros RGA een handje helpen. Ondanks dat enkele aanvallers nog even tegenstribbelden, was alles weer bij elkaar aan de voet van de vier kilometer lange slotklim.

Valter trekt door, Vingegaard maakt het af

Movistar had aanvankelijk het initiatief, maar al snel nam Attila Valter over in dienst van Jonas Vingegaard. Door het hoge tempo van de Hongaar konden slechts twee renners volgen, Ruben Guerreiro en Jesús Herrada. Die laatste moest de eer van Cofidis redden omdat Ion Izagirre – vrijdag nog derde – was gevallen in aanloop naar de Alto do Castelo.

Toen Valter op een kleine twee kilometer van de streep afgaf, was het aan Vingegaard. De Deen ging aan, sloeg een gat en wist op de steile stroken van het geitenpad stand te houden. Guerreiro werd tweede, Valter stak Herrada nog voorbij en eindigde zo op plek drie.