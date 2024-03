zondag 3 maart 2024 om 13:46

Vingegaard kent ploegmaats voor Tirreno-Adriatico: Kruijswijk begint aan zijn seizoen

Visma | Lease a Bike heeft zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor Tirreno-Adriatico (4-10 maart). De Nederlandse ploeg heeft met Jonas Vingegaard de topfavoriet voor de eindzege in de gelederen. De Deen kan volgende week rekenen op steun van onder meer Cian Uijtdebroeks, Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk.

Die laatste maakt zich op voor zijn eerste wedstrijdkilometers van 2024. “Ik begin in Tirreno-Adriatico, samen met Jonas Vingegaard. Daarna ga ik ook veel met hem op pad, naar de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland. Daarna begint de Tour-voorbereiding met een stage, gevolgd door het Critérium du Dauphiné. Na de Tour ligt het nog open, dat is nog niet zeker. Ik sta wel op de longlist voor de Vuelta a España”, vertelde Kruijswijk eerder dit jaar aan WielerFlits.

De 36-jarige klimmer moet zijn kopman Vingegaard zo goed mogelijk bijstaan in de lastige ritten in Tirreno-Adriatico. Vingegaard – die twee jaar geleden al eens tweede werd in de Italiaanse ronde, achter Tadej Pogacar – kan verder rekenen op de eerder genoemde Uijtdebroeks en Van Baarle, Robert Gesink, Ben Tulett en Attila Valter.

“Met Jonas in de gelederen zou het gek zijn om te stellen dat we niet voor eindwinst gaan”, steekt ploegleider Arthur van Dongen de ambities van de ploeg niet onder stoelen of banken. “Deze koers ligt hem goed. Twee jaar geleden was hij hier al eens tweede. Nu hopen we een treetje hoger op het eindpodium te staan. We zakken af met een sterke ploeg.”

Met de vorm van kopman Vingegaard zit het wel snor, als we afgaan op de voorbije O Gran Camiño. De 27-jarige Deen won liefst drie van de vier etappes en bleef de nummers twee en drie, Lenny Martinez en Egan Bernal, ruim voor in het eindklassement.