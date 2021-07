Vingegaard: “Het zal een man-tegen-mangevecht worden op de laatste klim”

Jonas Vingegaard begint als de nummer drie in het algemeen klassement aan de zeventiende etappe van de Tour de France, met aankomst op de Col du Portet. De Deen verwacht vandaag een echte strijd tussen de klassementsrenners op de zestien kilometer lange slotklim.

De zeventiende etappe belooft een interessante dag te worden voor de klassementsrenners. Het 178,4 kilometer lange parcours bevat drie gecategoriseerde beklimmingen: de Col du Peyresourde, Col de Val Louron-Azet en de afschrikwekkende Col du Portet. Op die laatste ligt de finish. “Ik kijk uit naar deze etappe, het is een van de belangrijkste ritten van deze Tour”, aldus Vingegaard.

De jonge Deen, misschien wel de revelatie van deze Ronde van Frankrijk, wil ook schitteren op de flanken van de Col du Portet. “Ik hoop mee te doen en ik zal alles geven. Ik krijg de volledige steun van de ploeg. Het zal op de slotklim echt een man-tegen-mangevecht worden”, verwacht de renner van Jumbo-Visma.

Lees ook – Jonas Vingegaard: van visafslag naar Tourkopman van Jumbo-Visma

In het algemeen klassement staat de 24-jarige Vingegaard na zestien etappes derde, op 5m32s van de voorlopig ongenaakbare Tadej Pogačar. Het verschil met de nummer twee, Rigoberto Urán, is echter een stuk kleiner. Vingegaard hoeft slechts 14 seconden goed te maken op de Colombiaan. De Deen voelt tegelijkertijd echter ook de hete adem van Richard Carapaz, Ben O’Connor en Wilco Kelderman in zijn nek.