Tour 2021: Voorbeschouwing Pyreneeënrit van Muret naar Col du Portet

De zeventiende etappe belooft een interessante dag te worden voor de klassementsrenners. Het 178,4 kilometer lange parcours bevat drie gecategoriseerde beklimmingen: de Col du Peyresourde, Col de Val Louron-Azet en de afschrikwekkende Col du Portet. Op die laatste ligt de finish, dus dat wordt gegarandeerd afzien voor de geletruidrager. We blikken vooruit!

Parcours

Een aankomst bergop! Dat is het eerste wat opvalt als je het etappeprofiel bekijkt. Aankomsten op de top van een col zijn schaars in deze Tour de France. Slechts drie keer ligt de streep na een lange beklimming bovenop een berg, waarvan deze rit de middelste van de drie is.

De 178,4 kilometer lange zeventiende etappe is er een met twee gezichten. Het startsein zal klinken in Muret, een stadje in het gelijknamige arrondissement dat een twintigtal kilometer ten zuiden van Toulouse ligt. In deze plaats woonden jarenlang de broers Antoon en Albert van Schendel. Zij werden geboren in Noord-Brabant, maar verhuisden met hun ouders mee naar Muret, waar zij een boerenbedrijf begonnen.

Hun namen doen waarschijnlijk geen belletje rinkelen, maar ze hebben een belangrijke rol in de Nederlandse wielergeschiedenis gespeeld. Samen met Theo Middelkamp en Albert Gijzen maakten de broers in 1936 deel uit van de eerste Nederlandse wielerploeg in de Tour de France.

De etappe van vandaag is eigenlijk de verlengde versie van de ultrakorte bergrit (65 kilometer) uit de Tour 2018, de rit die gewonnen werd door Nairo Quintana, nadat hij op vijftien kilometer van de finish wegreed uit de groep der favorieten.

Vanaf Bagnères-de-Luchon, na 112,5 kilometer over glooiend terrein dwars door de regio Haute Garron, is deze rit identiek aan de etappe van toen. In minder dan zeventig kilometer moeten opeenvolgend de Col du Peyresourde, Col de Val Louron-Azet en de Saint-Lary-Soulan worden beklommen.

De Peyresourde (9,7 km aan 7,8%) is een oude bekende in het Tourparcours. Deze Pyreneeëncol zat in 1910 al voor de eerste keer in de Tour en de laatste keer was tijdens de vorige editie. Renners kunnen de bergpas van verschillende kanten beklimmen. Dit jaar is dat opnieuw vanaf de oostzijde, vanuit Saint-Aventin.

Na de afdaling passeert het peloton het plaatsje Loudenvielle, waar vorig jaar Nans Peters een Tourrit won, om direct aan de Col de Val Louron-Azet te beginnen is. Lang is deze klim met zijn 7,4 kilometer niet, maar zijn gemiddelde stijgingsgraad van 8,3% zal voor spektakel zorgen.

Vanaf de top van de Col de Val Louron-Azet is het nog een kleine dertig kilometer naar de finish. Via een afdaling bereikt men Saint-Lary Soulan, dat vooral bekend is als skigebied. Maar ook de Tour is bekend met de omgeven bergtoppen. Al verschillende keren vond een Touretappe zijn besluit op de flanken van Pla d’Adet, dat gelegen is op 1.683 meter.

In 1976 legde Lucien Van Impe op Pla d’Adet de basis voor zijn Tourzege, terwijl Rafał Majka hier in 2014 als laatste won. Maar voor de tweede keer in de Tourgeschiedenis ligt de finish een paar kilometer verder, op een weg die de renners naar 2.215 meter hoogte brengt op de Col du Portet.

Over een afstand van liefst zestien kilometer moeten de coureurs een hoogte van 1.390 meter overwinnen, goed voor een gemiddelde hellingsgraad van 8,7%. Pittige kost! Vooral de eerste zeven kilometer zijn loodzwaar met langdurige passages aan 10%. Spektakel gegarandeerd.

Start: 11.50 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.25 uur

Afstand: 178,4 kilometer

Favorieten

In de rit naar Saint-Gaudens was het voor de klassementsrenners nog mogelijk om zich enigszins te verstoppen, maar in de laatste woensdagetappe van deze Tour zullen de maskers afvallen. De Col de Peyresourde en Col de Val Louron-Azet zijn pittige aperitiefjes richting het hoofdgerecht van de dag: de Col du Portet. Zestien kilometer klimmen aan meer dan 8%, het is zelfs voor berggeiten geen prettig vooruitzicht.

In de rit daags na de tweede rustdag leende het parcours zich voor een strijd op twee fronten, maar voor de etappe van woensdag verwachten we dat de mannen voor het klassement een gooi zullen doen naar ritwinst. Tadej Pogačar heeft inmiddels een straatlengte voorsprong in het algemeen klassement en won al met verve de eerste individuele tijdrit, maar zal ongetwijfeld ook nog een bergetappe willen winnen in de gele trui. Dat heeft de Sloveen nog niet gedaan in zijn nog jonge carrière. Woensdag is een uitgelezen dag om dat te doen.

Dat de kopman van UAE Emirates de beste klimmer is in deze Tour, is al lang en breed bekend. Dat zagen we een eerste keer op weg naar Le Grand-Bornand en ook richting Tignes toonde Pogačar zijn superieure klimmersbenen. Op de Mont Ventoux volgde dan een minder moment, maar in de Pyreneeën regeert de geletruidrager voorlopig weer met ijzeren hand. Kan hij op de Col du Portet zijn nog overgebleven tegenstanders een laatste uppercut uitdelen? Of wacht hij nog een dagje, tot de etappe met finish in Luz-Ardiden?

Pogačar kwam deze Tour nog maar één keer in de problemen en dat gebeurde door een versnelling van Jonas Vingegaard, de jonge Deen van Jumbo-Visma die met verve het kopmanschap heeft overgenomen van de uitgevallen Primož Roglič. Vingegaard staat nu derde in het klassement en zal maar wat graag zijn podiumplek willen vasthouden. Met winst op de Col du Portet kan hij ook afstand nemen van directe concurrenten als Richard Carapaz en Wilco Kelderman, en misschien nog wel stijgen ten koste van Rigoberto Urán.

Voorheen maakte hij vis schoon op de Deense afslag, maar wellicht fileert Vingegaard woensdag zijn concurrenten wel op de flanken van de Col du Portet. Richard Carapaz en Rigoberto Urán zullen daar ongetwijfeld een stokje voor willen steken. De Zuid-Amerikanen doen na ruim twee weken Tour nog altijd volop mee voor de podiumplekken. De bijzonder taaie Urán is de voorlopige nummer twee, Carapaz staat daar kort achter op de vierde plaats in de algemene rangschikking.

Urán en Carapaz zijn ook nog tuk op een eerste ritzege in deze Tour. Beide renners finishen graag boven de 2.000 meter hoogte en beschikken na een zware etappe ook nog over een aardig sprintje. Het probleem is wel dat de kopmannen van respectievelijk EF Education-Nippo en INEOS Grenadiers de voorbije etappes waren aangewezen op achtervolgen. Pogačar en Vingegaard maken momenteel de beste indruk bergop, maar na twee weken koers komen de ervaren renners vaak wel bovendrijven.

Als de klassementsrenners in een kansrijke positie beginnen aan de slotklim, is het ook uitkijken naar de prestaties van Wilco Kelderman, Alexey Lutsenko, Enric Mas en Guillaume Martin. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat voor deze renners een ritzege te hoog gegrepen is. Kelderman doet nog altijd mee voor het podium, maar moet voorlopig wel de koers ondergaan. Dat is ook het geval voor Mas, Lutsenko en Martin, maar wellicht stijgt iemand wel boven zichzelf uit. Dan is ritwinst op de Col du Portet mogelijk.

Voor de overige sterren kijken we naar sterke klimmers die al wat verder staan in het algemeen klassement, maar op een goede dag kunnen meestrijden om de ritzege. Deze coureurs krijgen wellicht wel een vrijgeleide richting de finish, wat zeker een realistisch scenario is als de klassementsploegen geen interesse hebben in de dagzege. We kijken bijvoorbeeld met interesse uit naar de prestatie van Nairo Quintana, aangezien de Colombiaan drie jaar geleden nog op overtuigende wijze wist te winnen op de Col du Portet.

Quintana kwam destijds nog uit voor Movistar en kende toen een begenadigde dag in de Pyreneeën. De zwijgzame Colombiaan reed van bij de voet van de slotklim weg uit de favorietengroep, raapte de ene na andere vroege vluchter op en wist na een lange solo eerste achtervolger Daniel Martin van zich af te houden. Quintana kent de Col du Portet kortom als zijn broekzak en bewaart dus goede herinneringen aan deze col. Het is voor Quintana van belang om zoveel mogelijk punten te sprokkelen op de laatste klim.

Waarom? Nou, de renner van Arkéa-Samsic doet nog volop mee voor de bolletjestrui en woensdag zijn maar liefst zestig punten te verdienen. Quintana is misschien niet in de vorm van zijn leven, maar liet zich zondag in de rit naar Andorra-la-Vella nog nadrukkelijk van voren zien. De inmiddels 31-jarige klimmer moet het daarnaast hebben van zware beklimmingen op hoogte, en dat is de Col du Portet.

Quintana zal tijdens de etappe moeten letten op Wout Poels, Michael Woods en Wout van Aert, zijn directe concurrenten voor het bergklassement. Van Aert heeft al aangegeven zich niet dubbel te willen plooien voor de bergtrui en de slotklim van de etappe van woensdag is misschien ook een tikkeltje te zwaar voor de Belg van Jumbo-Visma. Voor Poels en Woods is het wel een ideale etappe om te scoren voor het bergklassement en een fundament te leggen voor een eventuele eindzege in dit nevenklassement.

De Nederlander en Canadees komen ook in aanmerking voor de dagzege. Woods was de laatste dagen erg bedrijvig, maar kwam vervolgens in de finales niet meer echt in het stuk voor. Slaat hij woensdag een dubbelslag? Poels daarentegen werd in de etappe naar Andorra, na een hele dag punten sprokkelen, nog knap derde. De renner van Bahrain Victorious zit duidelijk goed in zijn vel en is naar eigen zeggen ook stabiel in de derde week van een grote ronde. Dat belooft voor de rit naar de Col du Portet!

Andere renners om in de gaten te houden voor de dagzege zijn David Gaudu (Groupama-FDJ), Alejandro Valverde (Movistar), Dan Martin (Israel Start-Up Nation) en Ion Izagirre namens Astana-Premier Tech. Gaudu zag door een zonnesteek op weg naar de Mont Ventoux zijn klassementsdroom uiteen spatten en zal nu gebrand zijn op een ritzege. De Fransman probeerde het al in de etappes naar Andorra la Vella en Saint-Gaudens en dus is het de vraag of hij voldoende is bijgekomen van zijn inspanningen van dinsdag.

Ook Martin koos in de rit naar dwergstaat Andorra voor de aanval en werd na een dag in de vroege vlucht achtste. De Ier is niet bezig aan de beste Tour uit zijn carrière, maar groeit wel langzaam naar zijn beste vorm. We verwachten toch het nodige van Martin op weg naar de Col du Portet, aangezien hij drie jaar geleden als tweede wist boven te komen op deze klim. De Ier van Israel Start-Up Nation weet dus hoe je het beste naar boven kunt rijden op de Col du Portet en parcourskennis komt altijd goed van pas.

Ook Valverde was in 2018 van de partij toen het peloton naar de top van de Col du Portet werd gestuurd. De ervaren Spanjaard, die inmiddels de respectabele leeftijd van 41 jaar heeft bereikt, liet zondag zien nog altijd niet versleten te zijn. Met een tweede plek achter Sepp Kuss was de renner van Movistar erg dichtbij een nieuwe ritzege in de Tour. Wellicht volgt woensdag een nieuwe kans. Ook Izagirre, tweede in Le Grand-Bornand en vierde in Andorra la Vella, deed al twee keer een gooi naar een ritzege.

Verder noteren we de namen van Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Dylan Teuns (Bahrain Victorious), ritwinnaars in Quillan en Le Grand-Bornand. Ook Sergio Higuita (EF Education-Nippo), Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech), de tegenvallende Miguel Ángel López (Movistar) en Esteban Chaves (Team BikeExchange) kunnen ver komen. Sepp Kuss, winnaar in Andorra la Vella, heeft aangegeven zich volledig op te offeren voor Jonas Vingegaard.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogačar

*** Jonas Vingegaard, Richard Carapaz

** Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Wout Poels

* Michael Woods, Alejandro Valverde, Bauke Mollema, Ion Izagirre

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Ook woensdag krijgen de renners te maken met frisse weersomstandigheden. In startplaats Muret schommelt de gemiddelde temperatuur nog wel rond de twintig graden Celsius, maar op de top van de Col du Portet zal het niet warmer worden dan tien graden. Onderweg kan het weleens regenen, al zijn er af en toe ook opklaringen. In de eerste koersuren waait er een stevige wind.

De zeventiende etappe is via zowel NOS Sport (NPO 1), Sporza (Canvas) als Eurosport (Eurosport 2) in zijn geheel te zien, vanaf 11.50 uur. Ook is de koers te volgen via de Eurosport Player en GCN. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.

