donderdag 31 augustus 2023 om 17:38

Vingegaard doet goede zaken op feestdag Jumbo-Visma: “We hebben het supergoed gedaan”

Feest bij Jumbo-Visma na afloop van de zesde etappe in de Vuelta. Naast de ritwinst van Sepp Kuss deden klassementsmannen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic een goede zaak in het algemeen klassement. Na afloop reageert Vingegaard dan ook blij: “Het was echt een goede rit en we hebben het supergoed gedaan.”

“Het plan was om al vroeg de druk op Soudal Quick-Step op te voeren. Dat ging goed, de situatie was perfect voor ons”, doet hij zijn verhaal. “Zelf voelde ik me ook best oké, beter dan de vorige dagen in ieder geval. Ik heb wat afgezien in de beginfase, maar tegen het einde van de etappe werd ik beter.”

De Deense Tourwinnaar had tot slot nog mooie woorden over voor zijn ploegmaat Kuss. “Hij is echt een fantastische kerel. Dit verdient hij. Het is jammer dat hij de rode trui niet ook pakt, maar de ritwinst is al fantastisch.”

In het algemeen klassement staat Vingegaard nu elfde, nog wel vijf seconden achter Remco Evenepoel en twee seconden achter Enric Mas.