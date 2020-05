Vincenzo Nibali over NK in november: “Het is een schande” zondag 17 mei 2020 om 09:13

Als het aan de Italiaanse wielerfederatie ligt, zullen de nationale kampioenschappen in Veneto plaatsvinden in het weekend van 31 oktober en 1 november, één week na de Ronde van Italië. “Het is een schande”, is Vincenzo Nibali duidelijk in gesprek met Rai Sport.

De nationale kampioenschappen gaan door in het weekend van 22-23 augustus, zo liet de UCI midden april weten in een persbericht. Dit blijkt voor verschillende wielerfederaties echter niet haalbaar. Zo is het Belgisch kampioenschap op de weg al verplaatst naar dinsdag 22 september, twee dagen na het einde van de Tour de France.

De KNWU heeft de laatste hoop op het organiseren van het Nederlands kampioenschap voor eliterenners in 2020 zelfs opgegeven. De Italianen rekenen nog wel op een nationale titelstrijd tussen de beste renners, maar Nibali ziet een NK in november niet zitten. “Dan koers je slechts twee maanden in de tricolore trui. Is dat dan het idee?”

“Ik weet niet of het logisch en eerlijk is om het NK te verplaatsen naar begin november. We hebben echter nog geen bevestiging gekregen, er zullen ongetwijfeld nog veranderingen plaatsvinden. Ik hoop nog op enkele wijzigingen”, aldus Nibali, die verder hoopt op een snelle herstart van het wielerseizoen. “We moeten op een gegeven moment weer verder.”

Koersen zonder publiek

De renner van Trek-Segafredo richt zich dit jaar op de Giro d’Italia. De Italiaan won de ronde al in 2013 en 2016 en hoopt dit jaar zijn derde eindzege te boeken in ‘La Corsa Rosa’. Nibali probeert zich een Giro zonder publiek voor te stellen. “Het is een aderlating voor de wielersport, maar wielrennen is ook een televisiesport.”

“En toch denk ik dat mensen wel een wielerwedstrijd kunnen bezoeken, mits ze voldoende afstand houden. Het is lastiger om afstand te bewaren in de bergen en in start- en finishplaatsen, maar wielerfans gedragen zich over het algemeen wel beschaafd.”