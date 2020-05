UCI ontvangt voorstel Italiaanse wielerkalender: Ronde van Lombardije in augustus dinsdag 12 mei 2020 om 20:29

In navolging van Frankrijk hadden ook de Italianen een concept voor de nationale wielerkalender klaar. De Italiaanse wielerfederatie heeft de kalender inmiddels doorgestuurd naar de UCI. De belangrijkste wijzigingen: de Ronde van Lombardije zal nu wellicht plaatsvinden op 8 augustus, Milaan-San Remo schuift op naar 22 augustus.

Het was al bekend dat Strade Bianche (1 augustus) de eerste wedstrijd is op de Italiaanse wielerkalender, gevolgd door Milaan-Turijn en de Ronde van Lombardije. De herfstklassieker stond op de planning voor zaterdag 31 oktober, maar de Italiaanse instanties willen de wedstrijd nu bijna drie maanden eerder organiseren.

Wie goed naar de kalender kijkt, ziet dat Milaan-San Remo met twee weken is verplaatst naar 22 oktober. In aanloop naar ‘La Primavera’ kunnen de renners nog kilometers afwerken in de Giro dell’Emilia en de Gran Piemonte. De Italiaanse federatie wil niet schuiven met de data van Tirreno-Adriatico (7-14 september) en de Giro d’Italia (3-25 oktober).

Als het aan de FCI ligt, zullen de nationale kampioenschappen in Veneto plaatsvinden in het weekend van 31 oktober en 1 november, één week na de Ronde van Italië. Het laatste woord is echter aan de UCI. Mocht de internationale wielerunie akkoord gaan met de nieuwe opzet, dan is de nationale titelstrijd de laatste koers op Italiaanse bodem in 2020.

Voorstel wielerkalender

1 aug: Strade Bianche

5 aug: Milaan-Turijn

8 aug: Ronde van Lombardije

18 aug: Giro dell’Emilia

20 aug: Gran Piemonte

22 aug: Milaan-San Remo

28 aug: Trofeo Matteotti

29 aug: Memorial Pantani

31 aug-4 september: Settimana Internazionale Coppi & Bartali

5 sep: Gp Industria e Artigianato Larciano

7-14 sep: Tirreno-Ariatico

16 sep: Giro di Toscana

17 sep: Coppa Sabatini

20 sep: Giro dell’Appennino

22 sep: Regione Lombardia (enige wedstrijd Trittico Lombardo)

3-25 okt: Giro d’Italia

31 okt-1 nov: Italiaanse kampioenschappen