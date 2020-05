NK wielrennen geschrapt: Jakobsen Nederlands kampioen tot volgend NK dinsdag 12 mei 2020 om 11:29

Er wordt in 2020 geen Nederlands kampioenschap wielrennen voor eliterenners meer georganiseerd. Daardoor mogen Fabio Jakobsen en Lorena Wiebes zich nog tot het NK van volgend jaar houder van de driekleur noemen. Dat bevestigt Thorwald Veneberg, algemeen directeur van de KNWU aan WielerFlits. Het NK tijdrijden zou wel nog afgewerkt kunnen worden.

De Nederlandse WielerUnie heeft de laatste hoop op het organiseren van het Nederlands kampioenschap in 2020 opgegeven. “In een kalender van drie maanden zit geen ruimte meer”, aldus Veneberg aan De Telegraaf. “Laten we eerst andere koersen de kans geven om nog een plek op die kalender te verwerven.”

Ook de Drentse organisatoren beseffen de moeilijkheid. “We willen graag een NK organiseren, maar een datum vinden waarop voldoende (top)renners deelnemen is met deze kalender niet mogelijk”, verduidelijk organisator Thijs Rondhuis ons. “Als we een NK organiseren moet dat zijn met normale deelnemersvelden. Een uitgeklede versie vinden zowel de KNWU als wij als organisator niet wenselijk.”

Ook in België is het lang niet zeker dat het nationale kampioenschap er dit jaar nog komt. In dat geval blijft Tim Merlier houder van de tricolore tot eind december. In Nederland geldt echter een ander reglement en blijft regerend kampioen Fabio Jakobsen eigenaar van het rood-wit-blauw tot het volgende NK.

Reglement

“Klopt”, bevestigt Thorwald Veneberg aan WielerFlits. “Volgens de reglementen tot een dag voor het volgende kampioenschap. Omdat ze de truien dit jaar ook nauwelijks hebben kunnen dragen in koers, gaan we deze regel dan ook niet aanpassen.”

Geen NK voor eliterenners, dus blijven Jakobsen en Wiebes nog een tijdlang genieten van hun truien. Er wordt wel nog nagedacht over de nationale tijdritkampioenschappen. Ook over een kampioenschap voor andere categorieën, spreekt Veneberg zich minder formeel uit. “Daar zou een kampioenschap wellicht wel eerder kunnen worden georganiseerd. Maar welke wedstrijden verdring je dan op de kalender?”, vraag hij zich in de Telegraaf af. “De Topcompetitie en de Clubcompetitie willen ook graag nog organiseren. Voor mij gaan zulke initiatieven voor. Maar we wachten af tot we weten wat we kunnen en mogen. Daar is vandaag nog te veel onduidelijkheid over.”

Bekijk hieronder nog eens het video-interview met Fabio Jakobsen in onze WielerFlits Update.