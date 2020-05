Belgisch kampioenschap op dinsdag 22 september, twee dagen na de Tour vrijdag 15 mei 2020 om 10:25

Belgian Cycling hoopt het Belgisch kampioenschap op de weg te organiseren op dinsdag 22 september, twee dagen na het einde van de Tour de France. De wielerbond heeft – na overleg met de organiserende gemeentes, steden en organisatiecomités – een voorstel klaar met betrekking tot de organisatie van de uitgestelde kampioenschappen.

Afgelopen woensdag liet bondsvoorzitter Tom Van Damme al weten dat een BK in augustus onhaalbaar is. “Er is beslist dat er geen massa-evenementen zijn tot eind augustus. Beter is het om te zoeken naar een andere datum in de weken daarna. Ik ben overtuigd dat het Belgisch kampioenschap er dit jaar komt. We hebben een aantal opties doorgenomen met de organisator.”

Het plan is nu om de wegwedstrijden voor mannen en vrouwen in Anzegem af te werken op dinsdag 22 september. Het BK wielrennen begint drie weken eerder op zondag 30 augustus in Borlo met het BK tijdrijden voor jeugdrenners. Op zaterdag 5 en zondag 6 september is het in Houffalize dan weer tijd voor alle categorieën in het mountainbiken.

Wachten op de Nationale Veiligheidsraad

Zaterdag 5 september belooft een drukke dag te worden met ook nog het BK op de weg (Middelkerke) voor junioren dames en heren. Men is nog op zoek naar alternatieve data voor het BK tijdrijden, de wegkampioenschappen voor nieuwelingen, aspiranten, beloften en elite zonder contract én de nationale titelstrijd in het BMX’en.

De Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen de Belgische, Vlaamse en Waalse wielerbond – wacht nu op groen licht van de Nationale Veiligheidsraad wat betreft de organisatie van deze en andere wielerwedstrijden. De Veiligheidsraad beslist over een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen.