Vincent Baestaens, zevende op UCI-ranking, zoekt contract voor 2022

Eind februari eindigt de overeenkomst tussen Vincent Baestaens en zijn ploeg Deschacht-Hens-Maes. Zoals het er vandaag uitziet, zal het contract tussen beide partijen niet verlengd worden en moet Baestaens, de huidige nummer 7 op de UCI-ranking, op zoek naar een nieuw team.

Vijf overwinningen op Amerikaanse bodem en een aantal mooie ereplaatsen in de Wereldbeker. Vincent Baestaens is bezig aan een meer dan voortreffelijk seizoen. Zo maakte hij zondag in Tábor nog deel uit van de kopgroep van acht die tot diep in de finale samen bleef. En toch heeft de 32-jarige Vlaams-Brabander nog geen team voor volgend seizoen.

Daar waar Tom Meeusen zaterdag na zijn podiumplaats in Leuven te horen kreeg dat zijn contact bij Deschacht-Hens-Maes verlengd wordt, moet Baestaens op zoek naar een nieuwe ploeg. Vreemd, want uitgerekend hij lag in 2017 aan de basis van de oprichting van de ploeg.

Zes maanden

“Ik wil de ploegleiding ook niet te veel verwijten”, zegt Baestaens aan WielerFlits. “Ik heb immers veel aan hen te danken. Toen het minder liep, kon ik bij Maes Containers (zoals de ploeg aanvankelijk heette, red.) terecht en ik heb er mooie jaren achter de rug. Waarom ik niet langer kan blijven, is moeilijk te begrijpen. Wat kan ik nog meer bewijzen? De voorbije zomer kreeg ik nog een contractverlenging voor zes maanden, maar er werd meteen verteld dat onze samenwerking stopt op het eind van dit veldritseizoen.”

Zicht op iets nieuw heeft de Tremelonaar vandaag niet, maar naar eigen zeggen is hij nog niet klaar met het veldrijden. “Ik ben nog ambitieus. Dat het dit seizoen zo vlot loopt, motiveert me extra om verder te doen. Ik hoop zeker dat ik aan de slag kan blijven als prof. Hetzij bij Deschacht-Maes-Hens, hetzij bij een ander team.”