Vincent Baestaens klopt Thijs Aerts in Jingle Cross

De komende drie dagen staan er liefst drie UCI-crossen op de planning in het Amerikaanse Iowa City. Zaterdagnacht ging Vincent Baestaens alvast met de eerste zege aan de haal, door Thijs Aerts en Eric Brunner voor te blijven in de Jingle Cross.

Met Anton Ferdinande en Gosse van der Meer stonden er nog een Belg en Nederlander aan het vertrek in Iowa City. Ferdinande eindigde als vierde, Van der Meer finishte op de zesde stek.

De 32-jarige Baestaens vertoeft al een tijdje in de Verenigde Staten. Al op 25 september zette hij in Rochester een cross achter zijn naam. Daarna won hij nog eens in Rochester en ook nog twee keer in Charm City. In Waterloo eindigde hij als zevende.

Zondagnacht en maandagnacht staan nog een C2-cross en een Wereldbeker-manche op het programma in de Amerikaanse stad. De Wereldbeker-manche is de laatste van een drieluik Wereldbeker-wedstrijden waartoe ook Waterloo en Fayetteville behoren.

Volledige uitslag