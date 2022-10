Viktor Verschaeve opvallende naam in selectie opleidingsploeg Lotto Dstny

Lotto Dstny Devo Team, de opleidingsploeg van Lotto Dstny, heeft zijn selectie voor 2023 rond. Daarbij een opvallende naam: die van Viktor Verschaeve. De 24-jarige Belgische klimbelofte reed de voorbije twee seizoenen voor de hoofdmacht, maar kende veel blessureleed en doet nu een stapje terug.

Verschaeve stapte eind 2020 met mooie adelbrieven over naar de profs. Zo werd hij in 2019 tweede in de U23-versie van Luik-Bastenaken-Luik en reed hij naar top 10-noteringen in de Ronde de l’Isard (8e) en de Giro d’Italia U23 (9e). Een jaar later won hij een zware bergetappe in Le Tour de Savoie Mont Blanc, voor onder meer Maxim Van Gils, Pierre Rolland, Jefferson Alexander Cepeda en Sylvain Moniquet.

Beknelde zenuw

Bij de profs kwam het er voorlopig niet uit: Verschaeve kampte de voorbije jaren met veel blessureleed. Zo moest hij zijn profdebuut met enkele maanden uitstellen vanwege een noodzakelijke operatie aan de liesslagader. Hij sukkelde in zijn beloftentijd al met zijn lies. “Een vernauwing van een liesslagader bleek uiteindelijk de boosdoener. Daardoor werd de bloedtoevoer afgeremd, met die snelle verzuring tot gevolg. Een operatie was de enige oplossing als ik mijn carrière niet in het gedrang wilde brengen.”

Verschaeve kreeg vervolgens last van een andere kwaal: door een beknelde zenuw in zijn been kon hij niet voluit trainen en koersen. Mede hierdoor kwam hij in 2021 maar tot elf koersdagen. Dit jaar werd hij geopereerd aan dit euvel en kon hij na een twee maanden durende revalidatie weer een rugnummer opspelden. Verschaeve kwam afgelopen seizoen uit op 54 koersdagen, maar goede prestaties bleven uit, al werd hij wel negentiende in de Coppa Sabatini.

De ploegleiding van Lotto Dstny heeft echter nog altijd vertrouwen in Verschaeve. Door nu een jaartje in de schaduw te rijden bij Lotto Dstny Devo Team, hoopt de ploeg dat hij alsnog zijn volledige potentieel kan benutten en weer volwaardig kan aansluiten bij de hoofdmacht. Lotto Dstny Devo Team zal volgend jaar als continentaal team door het leven gaan.

Volledige selectie

Lotto Dstny Devo Team bestaat volgend jaar uit zeventien renners. Het gaat – naast Verschaeve – om Ramses Debruyne, Jelle Declerck, Tijl De Decker, Axel De Lie (de oudere broer van Arnaud De Lie), Jelle Harteel, Branko Huys, Joshua Giddings, Robin Orins, Milan Paulus, Gianluca Pollefliet, Cameron Rogers, Alec Segaert, Jarne Van de Paar, Lorenz Van de Wynkele, Cédric Van Raemdonck en Jago Willems.

Verschaeve, Van de Paar (die in 2024 de stap zal maken naar de hoofdmacht) en De Lie zijn de wat meer ervaren renners binnen de ploeg. “We zijn ervan overtuigd dat ook de selectie voor 2023 weer de nodige toekomstige profrenners huisvest. Onder de professionele begeleiding van onze ploeg en dankzij het wedstrijdprogramma met koersen tegen de internationale top bij de beloften, helpen we hen met het zetten van de laatste stap”, schetst teammanager Kurt Van de Wouwer.