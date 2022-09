Belgisch U23-kampioen Jarne Van de Paar wordt in 2024 prof bij Lotto Dstny

Jarne Van de Paar heeft zijn toekomst verbonden aan Lotto Dstny. De 21-jarige coureur werd onlangs Belgisch kampioen bij de beloften en heeft nu een driejarig contract getekend bij de ploeg. Eerst zal hij nog een jaar koersen in de opleidingsploeg, om in 2024 en 2025 deel uit te maken van de proftak.

“Ik ben hier thuis en ken iedereen goed”, reageert Van de Paar, die al vier jaar onderdeel is van de ploegstructuur. “Het is heel fijn dat het hier mogelijk is om zo’n specifiek traject uit te stippelen. Het toont dat de ploeg vertrouwen in mij heeft. Ik ga er alles aan doen om dat terug te betalen. Zowel ik als het team weet dat er nog de nodige groeimarge is. Samen gaan we er alles aan doen om dat potentieel te benutten.”

Volgens Kurt Van de Wouwer, ploegleider bij het U23-team, is Van de Paar een sprinter met potentie in de Vlaamse semi-klassiekers. “Dit jaar had hij lange tijd te kampen met een knieblessure, maar hij won wel ieder jaar zijn koersen. Hij heeft altijd getoond dat hij veel in zijn mars heeft als sprinter. Het BK van dit jaar was een prachtige zege voor hem en het team, maar we hadden hem daarvoor al laten weten dat we vertrouwen in hem hadden om de stap naar de profs te zetten.”

Geleidelijke overgang

Teambaas John Lelangue zegt dat het een bewuste keuze is om Van de Paar nog een jaar in de opleidingsploeg te houden. “Zodat de overstap iets geleidelijker verloopt. We zullen hem al regelmatig inzetten in het WorldTeam (mocht Lotto Soudal die status behouden dit seizoen, red.), maar het is ook belangrijk dat hij op een lager niveau blijft meestrijden voor overwinningen. Daarnaast kan hij een belangrijke mentor zijn in het Development Team voor de jongere U23 renners”, aldus Lelangue.