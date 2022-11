Vijf contractverlengingen bij Franse wielerploeg TotalEnergies

TotalEnergies kan ook volgend jaar rekenen op de diensten van Pierre Latour, Mathieu Burgaudeau, Valentin Ferron, Fabien Doubey en Lorrenzo Manzin. Deze renners hebben hun aflopende contract verlengd, zo geeft ploegleider Benoit Genauzeau aan in gesprek met Ouest-France.

De 29-jarige Latour begint in 2023 dus aan een derde seizoen in dienst van TotalEnergies. De aanvalslustige Franse klimmer is een van de sterkhouders binnen de selectie van manager Jean-René Bernaudeau. Latour werd dit jaar onder meer derde in de Tour Poitou-Charentes, vierde in Tre Valli Varesine, vierde in de Ster van Bessèges, vijfde in de Tour de La Provence en zesde in de Gran Premio Miguel Induraín.

De zes jaar jongere Burgaudeau beleefde in 2022 zijn definitieve doorbraak als rasaanvaller/puncheur. In het voorjaar boekte hij zijn eerste profzege in de zesde etappe van Parijs-Nice, door na een knappe solo uit de greep te blijven van de sprinters. Verder werd hij tweede in de Tour du Doubs, vijfde in de Ster van Bessèges en tiende in de Drôme Classic.

Ook zijn landgenoot Ferron (24) kende een uitstekend seizoen, met als sportieve uitschieter zijn ritzege in het Critérium du Dauphiné. De aanvaller eindigde tevens als tweede in Parijs-Camembert en mocht ook na La Route Adélie de Vitré (3e) het podium betreden. De 28-jarige Manzin staat al jaren te boek als een goede sprinter en was dit jaar de snelste in de slotetappe van de Tour Poitou-Charentes. Doubey (29) staat dan weer bekend als een klimmer/heuvelrenner.

Selectie van 25 renners

Ploegleider Genauzeau laat verder nog weten dat TotalEnergies naar alle waarschijnlijkheid met een selectie van 25 renners zal beginnen aan het nieuwe seizoen. Thomas Bonnet, Steff Cras, Emilien Jeannière, Jason Tesson en Mattéo Vercher zijn nieuw bij de ploeg. Daar staan – met Niccolò Bonifazio, Chris Lawless, Cristián Rodríguez, Juraj Sagan en Niki Terpstra – vijf vertrekkers tegenover.