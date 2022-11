Geen plek meer voor Britse sprinter Chris Lawless bij TotalEnergies

Zien we Chris Lawless volgend jaar nog terug in het peloton? De 27-jarige Britse sprinter moet op zoek naar een nieuwe werkgever, aangezien hij niet kan rekenen op een contractverlenging bij TotalEnergies. Dat laat ploegleider Benoit Genauzeau weten in gesprek met Ouest-France.

Lawless besloot eind 2020 INEOS Grenadiers te verlaten voor de Franse formatie van manager Jean-René Bernaudeau. Bij TotalEnergies kreeg de rappe Lawless meer ruimte om zijn eigen dromen na te jagen, maar de Brit slaagde er de voorbije twee seizoenen – mede door pech – niet in om te overtuigen. Zo brak hij vorig jaar in maart zijn sleutelbeen in de Grand Prix de Denain.

Dit jaar kwam Lawless slechts tot 32 koersdagen. Hij snelde nog wel naar enkele ereplaatsen, zo werd hij tweede in de Schaal Sels, derde in de Clàssica Comunitat Valenciana en vierde in de GP Marcel Kint, maar boekte in zijn periode bij TotalEnergies geen enkele profoverwinning.

Lawless, in het verleden winnaar van de Tour du Yorkshire, ZLM Tour en een rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, zal in 2023 dus niet meer uitkomen voor TotalEnergies. Het is nog onduidelijk hoe zijn toekomst eruit ziet.