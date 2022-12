“Pogacar verloor de Tour niet van Vingegaard maar van Superman”

Aart Vierhouten is komend jaar ploegleider bij Q36.5, maar de afgelopen Tour de France zat hij nog achter het stuur van de volgwagen van UAE Emirates. Vanaf daar zag hij hoe zijn renner Tadej Pogacar verslagen werd. Maar volgens de Nederlander gebeurde dat niet door de uiteindelijk winnaar Jonas Vingegaard. Vierhouten stelt in gesprek met de Volkskrant dat Wout van Aert degene was die Pogacar de das omdeed.

Vierhouten heeft het specifiek over de vijfde etappe van de voorbije Tour, de kasseienrit van Lille naar Wallers-Arenberg. Pogacar reed die dag ‘heel goed’, maar toch verloor hij er de ronde, denkt zijn toenmalige ploegleider. Jumbo-Visma kreeg tijdens de rit weliswaar af te rekenen met tegenslag – Vingegaard had materiaalpech en Primoz Roglic viel – maar dat pakte uiteindelijk juist goed uit, gelooft Vierhouten. “Ze hebben eigenlijk geluk gehad dat Roglic viel, daardoor konden ze toen, in die rit, niets anders doen dan kiezen voor Jonas als eerste kopman”, zegt de 52-jarige ex-renner. “Hadden ze die keuze uitgesteld, dan had dat in onze kaarten gespeeld.”

Van Aert

Het grootste ‘geluk’ voor Jumbo-Visma was echter dat Van Aert door valpartijen geen kans meer maakte op de etappezege, stelt Vierhouten. De Belg schikte zich zodoende in zijn rol als helper voor Vingegaard. ‘Tadej was goed, maar we hadden de pech dat we die dag een superman tegenkwamen die luisterde naar de naam Wout van Aert. Hij is voor Vingegaard op kop gaan rijden en fietste in de laatste twintig kilometer een gat van twee minuten dicht op Pogacar.”

“Had Van Aert met Pogacar in de kopgroep gezeten, dan had Jumbo-Visma niet geweten wat ze moesten doen: Wout laten wachten of proberen de rit te winnen? Dan hadden wij daar de Tour gewonnen. Want zonder Van Aert had Vingegaard een achterstand op Pogacar opgelopen die hij in de bergetappes nooit meer goed had kunnen maken.” Uiteindelijk liep het anders. Vingegaard sloeg toe in de etappe naar de Col du Granon en zou zijn daar veroverde gele trui niet meer afgeven. Pogacar eindigde in Parijs als tweede, op twee minuten en 43 seconden van de Deen.

Q36.5

Vierhouten kon bij UAE Emirates blijven, maar koos dus voor een nieuw avontuur. Vanaf 2023 is hij sportief directeur bij Q36.5, de nieuwe ploeg van Douglas Ryder. “Bij UAE lag de structuur vast: hoe je een ploeg leidt, hoe je al die toprenners behandelt. Nu kan ik die structuur zelf neerzetten en inbrengen hoe ik vind dat wielrennen beleefd moet worden, hoe er gekoerst moet worden”, legt hij zijn keuze uit.

“Ik kan op mijn bek gaan, maar als het lukt heb ik heel veel eer van mijn werk. Dat had ik bij UAE ook wel gehad, hoor. Want hoe groot een renner ook is, ze zitten allemaal met een bepaalde onzekerheid. Elke topper heeft dat. Alleen Tadej niet.”