zondag 24 maart 2024 om 15:21

Vierde ritzege is onverwacht toetje in Catalonië voor Tadej Pogacar: “Het was eigenlijk voor Soler”

Het is geen verrassing meer te noemen dat Tadej Pogačar een etappe heeft gewonnen in de Ronde van Catalonië. Wel is het verfrissend dat dit hem lukte in een sprint in plaats van een solo. Na zijn vierde etappezege mag de Sloveen zich ook eindwinnaar noemen van de 103e editie van de Ronde van Catalonië. Al was het vandaag eigenlijk niet voor de Sloveense kopman, die hoopte op winst voor zijn ploegmaats.

Het was dus alweer de vierde keer in de Ronde van Catalonië dat de Sloveen zijn handen in de lucht mocht steken. De vreugde was er echter absoluut niet minder om. “Ik ben heel blij om te winnen, maar dit was niet om het plan. We wilden vandaag voor Soler rijden. Hij besloot in de eerste van de slotronden te gaan en deed het goed. Ik probeerde daarna gewoon de rest te volgen in de wielen en probeerde om van voren te blijven.”

De Spaanse ploegmaat van Pogi wist niet te overtuigen en werd uiteindelijk toch weer ingerekend. In de absolute finale kon de Sloveen juichen voor een andere ploegmaat, João Almeida, die de aanval inzette. Bij het ingaan van de laatste kilometer had de Portugees een kleine voorsprong. “João zette echt goed tempo en viel zelfs nog aan. Hij won echt bijna. Ik hoopte dat hij het zou redden, maar ik ben blij dat ik het zelf kon afmaken.”

Pogacar pakte zo zijn vierde etappe en greep de eindwinst in de rittenkoers met een voorsprong van 3 minuten en 41 seconden op de nummer twee. De kopman van UAE Emirates werd op het eindpodium geflankeerd door Mikel Landa (2e) en Egan Bernal (3e).