Vierde keer goede keer voor Pogacar? “Waalse Pijl is een lastige koers voor me”

Tadej Pogačar begint vandaag als de absolute topfavoriet aan de Waalse Pijl, maar de Sloveen wist bij zijn drie eerdere deelnames nog niet te schitteren. De renner van UAE Emirates is dan ook op zijn hoede. “De Waalse Pijl is een lastige koers voor me”, blikt Pogačar met Het Laatste Nieuws vooruit op de heuvelklassieker.

Pogačar is ook dit seizoen weer uitermate succesvol en is, zeker na zijn zege in de Amstel Gold Race, de grote favoriet om te zegevieren op de Muur van Hoei. Alleen: de tweevoudige Tourwinnaar was in het verleden nog niet erg succesvol in de Waalse Pijl. De alleskunner koerste er al driemaal in het verleden. Bij zijn eerste deelname, in 2019, werd hij 53ste. In 2020 eindigde hij op de negende plaats en vorig jaar reed Pogačar naar een twaalfde plaats.

Toch heeft Pogačar vertrouwen in een goede afloop. “Het is een lastige koers voor me, maar met deze goeie vorm denk ik dat ik daar ook een goed resultaat kan rijden. Of ik weer van ver ga aanvallen? Daarvoor is het een hele moeilijke koers. Maar we zien wel, afhankelijk van de situatie. Het is misschien mogelijk om van ver aan te vallen.”

Frisheid

Ook in de Franse sportkrant L’Équipe keek hij vooruit op de Waalse Pijl. “Ik heb deze koers nu drie keer gedaan en altijd ging er wel wat mis. Daarbij is het tweehonderd kilometer, waardoor iedereen aan het einde nog wat meer frisheid heeft. Je begint met zestig man onderaan die klim, maar die vechten allemaal voor hun plekje voor de eerste bocht. En dan is het nog maar één kilometer tot de finish”, schetst hij de mogelijke valkuilen in de finale.

UAE Emirates-ploegleider Marco Marcato heeft alvast vertrouwen in de Sloveense kopman. “Het klopt dat Tadej al heel lang in topvorm is. Hoewel we het goed gepland hebben, zal het niet makkelijk worden. Maar we kennen Tadej, hij is heel gemotiveerd om het eerste deel van het seizoen goed af te sluiten. We hebben er vertrouwen in dat het kan. Na deze twee koersen kan hij dan genieten van een welverdiende pauze”, citeert Het Laatste Nieuws.