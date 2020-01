Vier Nederlanders aan het vertrek van eerste DBC Driedaagse woensdag 29 januari 2020 om 16:20

De Zesdaagse van Kopenhagen kan weliswaar geen doorgang vinden dit seizoen, toch wordt over negen dagen een meerdaags evenement verreden op de indoorbaan in Ballerup. Aan het vertrek staat onder anderen Wim Stroetinga, de winnaar van de Zesdaagse van Berlijn. Yoeri Havik, Jan-Willem van Schip en Cees Bol zijn de andere Nederlanders op de startlijst.

Vorig jaar werd bekend dat de Zesdaagse van Kopenhagen, die gepland stond van 30 januari tot en met 4 februari, werd afgelast wegens persoonlijke omstandigheden van de organisator. Wel is de bedoeling dat het event in 2021 terugkeert op de kalender. De wedstrijd wordt dan gehouden in Kopenhagen. Hoewel de naam anders doet vermoeden, werd de zesdaagse de laatste jaren verreden op de indoorbaan in Ballerup, even ten westen van de hoofdstad.

Toch wordt er binnenkort gekoerst op de piste van Ballerup tijdens een internationale driedaagse, die onder auspiciën staat van wielerclub DBC. De wedstrijd wordt verreden naar het concept van een zesdaagse met een totaalklassement over drie dagen (zoals ook bijvoorbeeld de Driedaagse van Alkmaar). Michael Mørkøv, de ervaren kracht van Deceuninck-Quick Step was een van de eerste deelnemers die werd aangekondigd.

Wim Stroetinga

Inmiddels heeft het volledige deelnemersveld vorm gekregen en treffen we een aantal bekenden aan tussen de achttien koppels. Wim Stroetinga won gisteren nog de Zesdaagse van Berlijn en vormt een duo met Wojciech Pszczolarski. De Nederlander rekende in de Duitse hoofdstad af met onder anderen Andreas Müller en Oliver Wulff Frederiksen, die eveneens van start gaan. Enkele dagen eerder hadden Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip nog goud gepakt in de Wereldbeker.

Op de startlijst zien we niet alleen bekende namen uit het zesdaagse-circuit of de grote koersen op de baan, maar ook enkele wegrenners. Zo is Cees Bol gekoppeld aan Casper Pedersen, zijn ploeggenoot bij Team Sunweb.

De DBC Driedaagse in de Ballerup Super Arena staat gepland voor 7-9 februari.

Deelnemersveld DBC Driedaagse 2020

/ Wim Stroetinga-Wojciech Pszczolarski

/ Bartosz Rudyk-Damian Slawek

/ Andreas Müller-Stefan Mastaller

/ Julius Domnick-Luca Felix Happke

/ Rasmus Bøgh Wallin-Tobias Mørch Kongstad

/ Frederik Egehus-Marcus Sander Hansen

/ Oliver Wulff Frederiksen-Michael Mørkøv

/ Robin Juel Skivild-Frederik Wandahl

/ Casper Pedersen-Cees Bol

/ Carl-Frederik Bévort-Adam Holm Jørgensen

/ Hans Pirius-Moritz Augenstein

/ Arne Birkemose-Anders Fynbo

/ Yoeri Havik-Jan-Willem van Schip

/ Matthias Van Beethoven-Stephen Bradbury

/ Denis Rugovac-Luděk Lichnovský

/ Marckus Njor-Benjamin Hertz

/ Ludvig Anton Wacker-Tobias Aagaard Hansen

/ Emil Schandorff Iwersen-Nikolaj Mengel