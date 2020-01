Weer tweemaal goud voor Nederland op Wereldbeker Milton

Nederland trok weliswaar met een compacte formatie naar de Wereldbeker van Milton, maar op elk onderdeel waar de ploeg aan de start verscheen werd vervolgens goud gepakt. Na zaterdag op het omnium en de sprint, was er vannacht nieuw succes op de Madison en de Keirin.

Jan-Willem van Schip en Laurine van Riessen hadden zaterdag al voor gouden medailles gezorgd op respectievelijk het omnium en de individuele sprint en die sterke lijn werd een dag later in het Mattamy National Cycling Centre doorgetrokken. Opnieuw schoot Van Schip raak door samen met Yoeri Havik de Madison over 50 kilometer te winnen. De Nederlanders hadden aan de finish een royale voorsprong van liefst 26 punten op de nummers twee Ethan Hayter en Oliver Wood.

“Afgelopen maanden hebben we veel geïnvesteerd in de Madison en dat kwam er uit”, reageerde Van Schip. “Alle stapjes hebben geleid tot dit succes. We hebben ze er allemaal afgeboord.”

Wereldbeker Milton 2020

Madison – mannen

1. Yoeri Havik-Jan-Willem van Schip

2. Ethan Hayter-Oliver Wood

3. Donavan Grondin-Benjamin Thomas

Op dat moment had Van Riessen zich al verzekerd van een finaleplaats op de Keirin. Door haar eerste ronde te winnen, plaatste ze zich direct voor de tweede. Opnieuw wist ze te winnen door onder anderen Liubov Basova voor te blijven, die dit seizoen al eens op het podium stond in de Wereldbeker. In de finale voerde de Nederlandse opnieuw de uitslag aan, nadat ze Helena Casas nipt voorbleef aan de finish. Madalyn Godby werd derde.

Wereldbeker Milton 2020

Keirin – vrouwen

1. Laurine van Riessen

2. Helena Casas

3. Madalyn Godby

De volgende grote afspraak voor de baanrenners zijn de wereldkampioenschappen, die volgende maand worden gehouden in Berlijn. Het WK staat op de kalender voor 26 februari tot 1 maart.

Andere uitslagen

Op de individuele sprint maakte Mateusz Rudyk zijn favorietenrol waar door zijn derde zege op rij te pakken in de Wereldbeker. De Poolse sprinter hoefde geen rekening te houden met tegenstand uit Nederland en had het vorige kalenderjaar al heerlijk afgesloten met successen in Cambridge en Brisbane. In Milton drukte hij in de kwalificatie al meteen zijn stempel om dan in de heats door te stoten naar de finale. Daarin was hij over twee ritten de betere van Quentin Caleyron.

Wereldbeker Milton 2020

Sprint – mannen

1. Mateusz Rudyk

2. Quentin Caleyron

3. Rayan Helal

Het omnium voor vrouwen werd gewonnen door Jennifer Valente. De Amerikaanse wist in Minsk en vorige maand in Brisbane al te winnen en completeerde in Milton haar hattrick. Ze zag na het tweede onderdeel haar concurrente Laura Kenny, die op dat moment het omnium aanvoerde, met een blessure uitvallen. In de afvalkoers greep Valente dan de koppositie om die in de afsluitende puntenkoers met succes te verdedigen. Letizia Paternoster werd tweede, Emily Kay derde.

Wereldbeker Milton 2020

Omnium – vrouwen

1. Jennifer Valente

2. Letizia Paternoster

3. Emily Kay