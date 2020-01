Stroetinga en De Pauw grijpen eindzege in Zesdaagse Berlijn

Wim Stroetinga en Moreno De Pauw zijn de eindwinnaars geworden van de Zesdaagse Berlijn. Op de slotavond wisten ze het Deense koppel Hester-Wulff Frederiksen uit de leiderstrui te rijden. Zo neemt De Pauw in de Duitse hoofdstad in stijl afscheid van de wielersport.

In oktober kondigde De Pauw zijn afscheid van de professionele wielersport aan. De renner, die vooral op de piste actief was en vooral bekendheid genoot in het zesdaagse-circuit, liet weten dat hij na deze winter zijn fiets aan de wilgen zou hangen. In eerste instantie zou de Belg na de Zesdaagse van Bremen een punt zetten achter zijn carrière, maar in Berlijn breide hij nog een kort verlengstuk aan zijn loopbaan. Zijn ploegmaat werd Wim Stroetinga.

Het Nederlands-Belgische koppel drukte meteen zijn stempel door na de eerste avond het klassement aan te voeren. Gaandeweg werd duidelijk dat zij met de koppels Kneisky-Reinhardt, Hester-Wulff Frederiksen en Graf met Müller om de eindzege zouden gaan strijden. Bij het ingaan van de slotavond gingen Hester en Wulff Frederiksen aan de leiding, met Graf-Müller in dezelfde ronde. Kneisky-Reinhardt en Stroetinga-De Pauw keken tegen een ronde achterstand aan.

Terwijl de andere drie favoriete koppels door de 400 puntengrens gingen en zo een bonusronde verdienden, kwamen Andreas Graf en Andreas Müller vier punten tekort. Zo begonnen ook zij met een ronde achterstand aan de afsluitende koppelkoers. De Oostenrijkers zouden op puntenaantal de zesdaagse niet winnen en moesten dus aanvallen. Marc Hester en Oliver Wulff Frederiksen hadden een comfortabele voorsprong en konden gaan verdedigen.

Stroetinga en De Pauw sprokkelen punten

En aanvallen deden Graf en Müller, waardoor ze nog in de eerste wedstrijdhelft oprukten naar de tweede plaats. Stroetinga en De Pauw deden intussen goede zaken door op Hester en Wulff in te lopen in puntenaantal. Ze moesten echter nog een ronde achterstand goedmaken en dreigden in de tweede helft zelfs buiten het podium te vallen, toen Kneisky en Reinhardt rondewinst pakten. Toch slaagden Stroetinga en De Pauw er in de laatste veertig ronden in de rollen om te draaien.

Eerst kwamen ze dankzij rondewinst op gelijke hoogte met Hester en Wulff om vervolgens in de slotronden de winst veilig te stellen. Stroetinga boekte zo zijn derde eindzege in Berlijn, nadat hij samen met Yoeri Havik de edities van 2017 en 2018 wist te winnen. De Pauw was voor de tweede keer de beste in de Duitse hoofdstad en kreeg zo een afscheid in stijl. Eerder veroverde hij in 2016 de eindwinst aan de zijde van Kenny De Ketele.

“Ons tactische plannetje heeft perfect uitgepakt”, reageerde Stroetinga in het flashinterview. Met De Pauw had hij bekokstoofd om in de slotfase van de finale jacht volgas te gaan. “De anderen konden niet reageren, geweldig”, zei De Pauw. “Ik ben zo blij dat ik mijn carrière kan afsluiten met een zege. Toen ik zag dat ik met Wim zou rijden deze week, wist ik dat we kans hadden op de overwinning. Hij was een droompartner, ik ben echt heel blij dat we konden winnen.”

Six Day Series

De Zesdaagse van Berlijn maakt deel uit van de Six Day Series, waar de Zesdaagse van Londen in oktober al van werd verreden. Later worden de driedaagse events in Manchester en Brisbane nog afgewerkt. Het velodroom in Berlijn is over vier weken weer het strijdtoneel als het WK baan daar wordt gehouden.

Zesdaagse van Berlijn 2020

Eindstand

1. / Wim Stroetinga – Moreno De Pauw – 505 punten

2. / Marc Hester – Oliver Wulff Frederiksen – 495 punten

3. / Morgan Kneisky – Theo Reinhardt – 480 punten

4. / Andreas Graf – Andreas Müller – 412 punten

5. / Stephen Bradbury – Chris Latham – 345 punten en 7 ronden

6. / Richard Banusch – Sebastian Schmiedel – 249 punten en 7 ronden

7. / Matt Bostock – Andrew Tennant – 318 punten en 8 ronden

8. / Denis Rugovac – Ludek Lichnovský – 294 punten en 8 ronden

9. / Imerio Cima – Vladislav Kulikov – 291 punten en 10 ronden

10. / Moritz Augenstein – Nils Weispfennig – 261 punten en 11 ronden

11. / Stephen Hall – Joshua Harrison – 267 punten en 12 ronden

12. / Arne Birkemose – Anders Fynbo – 241 punten en 13 ronden

13. / Henning Bommel – Kersten Thiele – 202 punten en 14 ronden

14. / JB Murphy – Marc Potts – 156 punten en 14 ronden

15. / Bartosz Rudyk – Damien Slawek – 181 punten en 18 ronden

16. / Bryan Boussaer – Moritz Malcharek – 179 punten en 18 ronden