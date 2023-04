Victor Lafay wint Classic Grand Besançon Doubs, 19-jarige Martinez tweede

Victor Lafay heeft de Classic Grand Besançon Doubs gewonnen. Op de zware slotklim Côte de la Malate was de renner van Cofidis sterker en sneller dan Lenny Martinez en Roger Adrià. Lafay was samen met Martinez weggereden op de slotklim, maar kreeg in de laatste honderden meters nog gezelschap van een aantal renners.

De Franse eendagskoers was 169,6 kilometer lang. De start lag in Besançon, de finish in Montfaucon. De Classic Grand Besançon Doubs is een wedstrijd vol met heuvels. De finish lag op de Côte de la Malate, een zware beklimming van 3,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,4%. De grootste namen aan de start waren Thibaut Pinot, Ben O’Connor, Guillaume Martin, Jésus Herrada, Pierre Latour en Julien Simon.

Nederlander Mol in kopgroep

De vele heuvels onderweg schrikte een groep met aanvallers niet af. Rory Townsend (Bolton Equites Black Spoke), Charlie Quarterman (Team Corratec), Wesley Mol (Bike Aid), Emil Mielke Vinjebo (Leopard TOGT), Morné Van Niekerk (St Michel-Mavic-Auber93) en Sean Chrisitan (Aevolo) waren de zes vluchters. Het peloton jaagde niet meteen op de kopgroep, waardoor de aanvallers een goede drie minuten wegreden.

Na een goede 120 kilometer moesten de koplopers voor de eerste keer de Côte de la Malate (3,3 km aan 9,4%) beklimmen. De kopgroep spatte daardoor volledig uit elkaar. Alleen Townsend en Van Niekerk konden overleven en bleven uit de handen van het peloton. De Ier en Zuid-Afrikaan konden nog even standhouden, maar werden uiteindelijk ingerekend op 14 kilometer van de streep.

Grote strijd op Côte de la Malate

Het waren de grote Franse ploegen, Groupama-FDJ, AG2R Citroën, Arkéa-Samsic, Cofidis en TotalEnergies, die het laatste gat dichtten. Zij verzorgden gezamenlijk het tempo tot aan de voet van de Côte de la Malate. De eerste renner die het probeerde, was Lenny Martinez. De 19-jarige Fransman sloeg geen gat, maar deed wel flink wat renners lossen. Vervolgens counterde Victor Lafay, waarna alleen Martinez kon volgen.

Roger Adrià haakte ook even zijn wagonnetje aan, maar moest de rol snel lossen. De Spanjaard kreeg daarna gezelschap van Guillaume Martin, een ploeggenoot van Lafay. De twee kamen dichter, maar Martinez demarreerde met een goede kilometer te gaan nog eens. Lafay reageerde echter zeer snel en volgde makkelijk.

Lafay de snelste

Vervolgens viel het tempo stil. Op die manier konden Martin, Adrià en zelfs Pinot weer aansluiten. Adrià ging meteen de sprint aan, maar nam geen afstand. Lafay wachtte in het wiel en kwam er in de laatste rechte lijn makkelijk over. Martinez kon nog over Adrià gaan, maar Lafay was duidelijk de snelste. Voor de Fransman van Cofidis was het zijn eerste zege van het seizoen. In de top-10 vinden we een Nederlander terug. Jetse Bol bezorgde Burgos-BH een negende plaats.