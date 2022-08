Campenaerts prijst ploeg na Circuit Franco-Belge: “Mensen weer fan van Lotto Soudal”

De derde plaats van Victor Campenaerts in het Circuit Franco-Belge was enerzijds een teleurstelling voor hem, maar de algehele prestatie van zijn ploeg Lotto Soudal stemt hem tevreden. “We zijn derde, vierde en zesde. Dat zijn geen uitslagen waar we voor komen, maar het toont wel hoe sterk de ploeg is”, vertelt Campenaerts.

“Dat laat zien hoe sterk de ploeg is. Vandaag was Alexander Kristoff sterker en Dries Van Gestel was ook fenomenaal”, erkent hij in het flashinterview, kort nadat hij geklopt werd door hen in een spurt met een kleine kopgroep. “Ik ben de sprint een klein beetje te vroeg begonnen. Ik wilde Kristoff verrassen. Dat is gelukt, maar de laatste 50 meter stond ik stil. Mijn benen explodeerden. Het is een teleurstelling, maar we hebben schitterend gekoerst en ik denk dat de mensen weer fan zijn van Lotto.”

Achter Campenaerts werden Jasper De Buyst en Arnaud De Lie namelijk vierde en zesde. “Wij rijden om koersen te winnen. Ook voor Dstny, onze nieuwe sponsor. Die zijn uiteraard blij dat we prominent in beeld komen. Maar we doen ook mee om te winnen. De volgende keer is het prijs”, kijkt hij al vooruit. De strijd tegen degradatie uit de WorldTour lijkt het beste in Lotto Soudal naar boven te halen. “Als we rijden zoals nu, met de mindset om dominant te zijn, dan zie ik geen probleem.”

Dries Van Gestel

De tweede plaats in Circuit Franco-Belge was voor Dries Van Gestel. “Ik denk niet dat ik teleurgesteld mag zijn”, aldus de coureur van TotalEnergies direct na afloop. “Victor heeft onlangs gewonnen in Leuven en Alexander heeft een serieus palmares. Ik kon niet meer dan aan zijn wiel te stranden. Ik ben niet teleurgesteld dat ik tussen deze twee namen mag staan.”