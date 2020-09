NTT Pro Cycling zoekt nieuwe hoofdsponsor voor 2021 maandag 28 september 2020 om 19:45

NTT Pro Cycling heeft bevestigd dat het voortbestaan van de WorldTour-ploeg onzeker is. De Zuid-Afrikaanse formatie is op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, omdat de huidige hoofdsponsor NTT het contract niet verlengt.

Ploegbaas Doug Ryder heeft alle medewerkers van de WorldTour- en de opleidingsploeg maandagavond ingelicht met het nieuws. NTT Pro Cycling laat weten heel teleurgesteld te zijn, maar te willen vechten voor de toekomst van de ploeg. Begin september bevestigden bronnen aan WielerFlits al dat het voortbestaan van de ploeg onzeker was.

Bjarne Riis

Opvallend is dat de naam van Bjarne Riis, sinds dit jaar teammanager bij NTT, ontbreekt in het persbericht. Riis zou met zijn zakenpartners Lars Seier Christensen en Jan Bech Andersen een deel van de aandelen overnemen, maar dat was begin september nog niet gebeurd.

Op dit moment herbergt de selectie van NTT amper vijf renners die voor 2021 een contract hebben: Domenico Pozzovivo, Victor Campenaerts, Samuele Battistella, Matteo Sobrero en Dylan Sunderland. De rest heeft een aflopend contract. Steeds meer renners solliciteren ondertussen bij andere teams.