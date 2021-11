Vestingwallen of Perkpolder: twee locaties in beeld voor Wereldbeker Hulst

De organisatie van de Wereldbeker van Hulst verwacht dat de Vestingcross, ondanks de beperkende coronamaatregelen, gewoon doorgaat. Het is echter nog niet zeker of de Wereldbeker in de binnenstad van Hulst of bij Perkpolder wordt georganiseerd.

De eerste drie edities van de Vestingcross vonden plaats in het centrum van Hulst, op de beroemde vestingwallen. Begin dit jaar moest er vanwege corona echter worden uitgeweken naar het voormalige veerhaventerrein Perkpolder, aangezien het daar makkelijker was om wedstrijden zonder publiek te organiseren.

De organisatie hoopt begint volgend jaar (zondag 2 januari) weer publiek te kunnen verwelkomen, al is het maar de vraag of er tegen die tijd meer mogelijk is. “We hopen op een editie in de binnenstad van Hulst met publiek”, zegt Bram de Brauwer van de organisatie in gesprek met Omroep Zeeland. “De wedstrijd gaat sowieso door. Op dit moment liggen er nog een aantal scenario’s op tafel.”

Drie scenario’s

De Brauwer heeft het over drie mogelijke opties: een Wereldbeker in de binnenstad van Hulst met publiek, een cross in de binnenstad van Hulst zonder publiek of een wereldbekercross in Perkpolder zonder toeschouwers. “Maar we zullen wachten tot halverwege december, als het Nederlandse kabinet zich opnieuw uitspreekt over de coronamaatregelen.”

“Samen met de gemeente en de vrijwilligers hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt”, laat De Brauwer weten. “Daarom willen we het koste wat het kost organiseren. Ook al is een editie zonder publiek voor ons niet winstgevend.”

Jan-Frans Mulder, de burgemeester van Hulst, verwacht dat de wedstrijd zonder publiek verreden zal worden. “Of er moeten echt wonderen gebeuren”, citeert de Provinciale Zeeuwse Courant. “Als deze drie weken zijn afgerond, denk ik niet dat het beeld zodanig is veranderd. Sportwedstrijden zijn nu ook zonder publiek.”