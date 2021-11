Verzekeraar Baloise nog twee jaar naamsponsor Baloise Belgium Tour

Baloise blijft voor nog zeker twee jaar (2022 en 2023) naamsponsor van de Baloise Belgium Tour. De wielerronde draagt al sinds 2011 de naam van de verzekeraar. De organisatie van de wielerronde had vandaag nog een nieuwtje in petto: de Baloise Belgium Tour begint volgend jaar namelijk in het Oost-Vlaamse Merelbeke.

Bart Walraet, de CEO van Baloise, is zeer blij met de nieuwe deal voor de komende twee seizoenen: “We zijn blij en trots om ook voor de twee volgende edities onze naam aan de nationale ronde te mogen verbinden. De Baloise Belgium Tour is het afgelopen decennium een vaste waarde geworden, zowel bij de wielerliefhebbers in binnen- en buitenland, als bij de nationale en internationale media.”

“Baloise Insurance heeft al jaren een hart voor wielrennen en dat uit zich onder meer ook in onze steun aan de Baloise Trek Lions, Sport Vlaanderen Baloise, Baloise Ladies Tour en de Lotto Zesdaagse. Het wielrennen geeft Baloise Insurance niet alleen zichtbaarheid, maar het zorgt bovenal ook voor verbinding. We kijken nu al uit naar een veilige en sportief hoogstaande editie 2022”, aldus Walraet.

Merelbeke als beginpunt

De Baloise Belgium Tour 2022 zal worden verreden van woensdag 15 tot en met zondag 19 juni. De vijfdaagse wielerronde begint dus in Merelbeke. Schepen van Sport Egbert Lachaert is enthousiast: “Merelbeke draagt het wielrennen hoog in het vaandel. Als gemeente tussen de Vlaamse Ardennen en Gent kunnen wij een aantrekkelijke startplaats aanbieden, met een mooie eerste rit van deze prachtige wedstrijd.”

“Merelbeke is heel blij met deze Grand Départ”, vertelt ook burgemeester Filip Thienpont. “Eerder organiseerden we het Belgisch kampioenschap voor junioren en in 2018 een rit in de Baloise Ladies Tour, toen nog de BeNE Ladies Tour. We zetten ons opnieuw op de kaart als wielergemeente. Een stimulans voor de vele koersliefhebbers en vrijwilligers van de wielerclubs. Wij kijken nu al uit naar het peloton!”

Christophe Impens, de grote man achter organisator Golazo, is ook blij met Merelbeke als eerste startplaats. “Merelbeke is ideaal gelegen om een rit richting de Vlaamse Ardennen uit te tekenen.” Dit jaar ging de eindzege in de Baloise Belgium Tour naar Remco Evenepoel.