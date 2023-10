maandag 9 oktober 2023 om 11:31

Vertrekkende coach van Wout van Aert: “Wout zal nu niet plots heel anders gaan trainen”

Ruim elf jaar was Marc Lambert de persoonlijke coach van Wout van Aert, maar de Nederlander verlaat deze winter Jumbo-Visma – en dus zijn poulain. Lamberts verwacht echter niet dat dit trainingstechnisch tot gigantische veranderingen gaat leiden bij Van Aert. “Wout zal nu niet plots op een heel andere manier trainen”, zegt hij in gesprek met Knack.

Lamberts volgt Primoz Roglic naar het Duitse BORA-hansgrohe. Vorige week bracht hij Van Aert het nieuws. “Ik had me voorgenomen om niet te huilen, maar het is me niet gelukt. Wout zei dat hij zich stoer probeerde te houden, maar ook hij had het niet gemakkelijk. Logisch, na al die jaren”, aldus Lamberts, die Van Aert op zijn zeventiende onder zijn hoede nam.

Nu zal Van Aert dus een nieuwe trainer krijgen, al is het nog niet duidelijk wie dat zal zijn. “Bij gelijk welke coach die Wout zal begeleiden zal hij in goede handen zijn. Elke coach legt uiteraard zijn eigen accenten, maar iedereen bij Jumbo-Visma volgt dezelfde trainingsfilosofie. Wout zal nu niet plots op een heel andere manier trainen. Dat stelt me gerust.”

Nood aan een nieuwe uitdaging

Lamberts, die als vriend contact zal blijven houden met Van Aert, verklaarde ook nog waarom hij vertrekt bij Jumbo-Visma. “Al mijn hele carrière heb ik na een tijd nood aan een nieuwe uitdaging. Ik heb voor de grootste farmaceutische firma’s gewerkt en telkens ben ik daar nooit langer dan vijf jaar aan boord gebleven.”

“Bij geen enkel ander bedrijf ben ik zolang aan de slag geweest als bij Jumbo-Visma, acht jaar nu. Ik heb meegeholpen om wielergeschiedenis te schrijven, in de ontwikkeling van een kleine ‘prutsploeg’ tot het beste wielerteam ter wereld. Voor mij is de cirkel nu rond.”