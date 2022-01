Verstrynge triomfeert in Wereldbeker Flamanville, Hendrikx eindwinnaar

De laatste Wereldbeker veldrijden van het seizoen bij de beloften is gewonnen door Emiel Verstrynge. De 19-jarige Belg bleef in het Franse Flamanville de Nederlanders Ryan Kamp en Mees Hendrikx voor. Die laatste had aan een derde plaats genoeg om de eindzege in de Wereldbeker veilig te stellen.

Voor de start van de vierde en laatste Wereldbeker voor beloften, in Flamanville, beschikte Pim Ronhaar over de beste papieren. De regerende U23-wereldkampioen ging aan de leiding in het wereldbekerklassement, maar voelde wel de hete adem van landgenoot Hendrikx (90 om 88 punten) in zijn nek. Ronhaar wist wat hem te doen stond: de renner van Baloise Trek Lions moest voor Hendrikx eindigen in de daguitslag.

Ronhaar en Hendrix hielden elkaar dan ook nauwlettend in de gaten tijdens de wedstrijd. Ronhaar wist zijn Nederlandse tegenstrever in bedwang te houden en leek in de slotronde de strijd in zijn voordeel te beslechten. Dat was echter buiten Hendrikx gerekend. De kersverse Nederlandse kampioen bij de beloften wist dankzij een ijzersterke sprint alsnog Ronhaar voorbij te steken voor de derde plaats. Dat was voldoende voor de eindzege in de Wereldbeker.

De zege in Flamanville ging naar een Belg. Emiel Verstrynge wist zijn topvorm van de voorbije weken door te trekken en rekende na een spannend duel af met Ryan Kamp. Het is voor Verstrynge zijn tweede zege in de maand januari, aangezien hij vorig weekend in het zand van Middelkerke al de Belgische titel bij de beloften wist te veroveren. Verstrynge lijkt ook helemaal klaar voor het WK veldrijden, dat over twee weken zal plaatsvinden in Fayetteville.

Wereldbeker veldrijden 2021-2022

Slotmanche beloften in Flamanville

1. Emiel Verstrynge – in 48m53s

2. Ryan Kamp – op 3s

3. Mees Hendrikx – op 25s

4. Pim Ronhaar – op 26s

5. Gerben Kuypers – op 1m03s

6. Loris Rouiller – op 1m16s

7. Antoine Huby – op 1m20s

8. Rémi Lelandais – op 1m25s

9. Théo Thomas – op 1m33s

10. Joris Delbove – op 1m39s