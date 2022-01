Mees Hendrikx derde én beste belofte op NK veldrijden: “Een beetje gek”

Video

Mees Hendrikx mocht na het NK veldrijden in Rucphen twee keer op het podium verschijnen. Hij eindigde als derde in de wedstrijd tussen de elites en was de beste belofte, waardoor hij ook gehuldigd werd als beloftenkampioen. “Het voelt wel een beetje gek, maar het is wel mooi”, lacht hij voor de camera van WielerFlits.

“Het was een wedstrijd in een wedstrijd. Dat vind ik persoonlijk wel jammer”, vertelt Hendrikx. “Het is mooi dat je mee kan doen voor het elite-podium, maar ik denk dat ik liever tegen Ryan Kamp (tweede belofte, red.) en Pim Ronhaar (derde belofte, red.) had geknokt. Je kan het zien als koersvervalsing. Stel dat ik lang met Lars van der Haar mee kan na de start, dan voelt het dubbel. Maar het is uiteindelijk mooi dat we vandaag kunnen rijden, want het zag er minder rooskleurig uit. Als het op deze manier is, dan is het maar zo.”

Met het rood-wit-blauw om de schouders stond hij de pers te woord na afloop. “Het is heel speciaal. Ik jaag al een aantal jaar op die trui en het was me nog niet gelukt. Nu heb ik hem eindelijk binnen. Deze stond al heel lang op mijn lijstje, dus ik ben heel tevreden. Het volgende op het lijstje is de Wereldbeker in Flamanville volgende week. Ik hoop de trui van de Wereldbeker mee naar huis te nemen. Daarna staat natuurlijk het WK hoog aangeschreven.”

“Ik heb geen idee van het WK”, kijkt hij vooruit naar eind januari. “Ik ben in oktober niet naar Amerika geweest. Het is wel een aparte ronde, een atypisch parcours. Het kan er lang samenblijven, maar ik zou het nog niet durven voorspellen. Ik ga voor die titel. Na de afgelopen weken mag ik zeker niet voor minder naar daar gaan.”