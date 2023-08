woensdag 30 augustus 2023 om 10:05

‘Verrassende ontwikkeling: Carlos Verona tekent contract bij Lidl-Trek’

Carlos Verona zal volgend jaar niet uitkomen voor INEOS Grenadiers of zijn huidige ploeg Movistar, maar voor Lidl-Trek. Alles wees erop dat de 30-jarige Spanjaard voor INEOS Grenadiers zou rijden in 2024, maar de deal gaat toch niet door.

Carlos Verona kreeg dit voorjaar een aanbieding van INEOS Grenadiers en zijn huidige werkgever Movistar ging er al van uit dat hij zou vertrekken, maar eerder deze maand kwam Marca plots met het nieuws dat Verona toch zou blijven bij Movistar. Er is nu echter een nieuwe, verrassende ontwikkeling. Als we de Spaanse media en GCN mogen geloven, heeft de allrounder nu een overeenkomst gesloten met de ploegleiding van… Lidl-Trek.

Om terug te komen op INEOS Grenadiers: er is momenteel veel onduidelijkheid over de selectie van de ploeg voor komend seizoen. De formatie moest al afscheid nemen van de nodige sterkhouders – denk aan Tao Geoghegan Hart, Daniel Felipe Martínez en Pavel Sivakov – en er zijn nog geen officiële inkomende transfers. Daarnaast is het hoogst onzeker of klassementskopman Carlos Rodríguez, de nummer vijf van de voorbije Tour de France, wel aan boord blijft.

Achtste aanwinst voor Lidl-Trek

Lidl-Trek, de nieuwe werkgever van Verona, wist al wel zeer goede zaken te doen op de transfermarkt. De Spanjaard is alweer de achtste nieuwkomer, na het eerdere aantrekken van Tao Geoghegan Hart, Patrick Konrad, Jonathan Milan, Andrea Bagioli, Simone Consonni, Ryan Gibbons en Fabio Felline.