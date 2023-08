‘Transfers Foss en Verona naar INEOS Grenadiers mogelijk van de baan’

Alles wees erop dat Tobias Foss en Carlos Verona in 2024 voor INEOS Grenadiers zouden rijden, maar buitenlandse media melden dat er nu onduidelijkheid is ontstaan over die transfers. Volgens het Noorse Landevei is de bijna zekere overstap van Foss ‘plotseling opgeschort’ en het Spaanse Marca meldt dat Verona waarschijnlijk bij Movistar blijft.

Dat Tobias Foss (26) de deur na vier jaar achter zich dichtdoet bij Jumbo-Visma was al even duidelijk. Zijn thuisploeg Uno-X had serieuze interesse, maar had niet de financiële middelen om de wereldkampioen tijdrijden van 2022 binnen te hengelen. INEOS Grenadiers leek de slag om Foss te winnen, maar nu is daar toch een haar in de boter gekomen.

Volgens Landevei zou de overgang van de Noor naar de Britse miljoenenploeg plotseling zijn opgeschort en ook GCN-journalist Daniel Benson meldt dat Foss weer op de markt is, ondanks dat hij zo goed als rond was met INEOS Grenadiers.

Carlos Verona (30) zit volgens Marca in hetzelfde schuitje. De Spanjaard kreeg dit voorjaar een aanbieding van INEOS Grenadiers en Movistar ging er al van uit dat hij zou vertrekken, maar vorige week kwam Marca plots met het nieuws dat Verona zou blijven bij Movistar. Volgens de krant wijst alles op een contractverlenging voor een zesde seizoen in Spaanse dienst.

Als mogelijke reden van deze bijzondere wendingen rondom Foss en Verona wordt, in Noorse en in Spaanse media, de naam van Remco Evenepoel genoemd. De meest recente Vuelta-winnaar en regerend kampioen tijdrijden wordt steeds vaker in verband gebracht met INEOS, al ontkent de Belg dat zelf.