Verrassend: Primoz Roglic start met Jumbo-Visma in Tirreno-Adriatico

Primož Roglič maakt eerder dan gedacht zijn rentree in het peloton. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma maakt namelijk zijn seizoensdebuut al in Tirreno-Adriatico. “Hij start zonder druk en zonder resultaten in zijn achterhoofd”, vertelt sportief directeur Merijn Zeeman over de selectie van Roglič. Ook Wout van Aert start in Tirreno-Adriatico.

Roglič staat al sinds zijn valpartij en opgave in de laatste Vuelta a España aan de kant. De revalidatie verliep moeizaam en mede daardoor besloot Jumbo-Visma om hem alleen de Ronde van Catalonië te laten rijden in aanloop naar zijn grote doel: de Giro d’Italia. Nu is daar nog een extra wedstrijd bij gekomen.

“Hij heeft er hard voor gewerkt en is er klaar voor”, aldus Zeeman. “Een koers rijden is de volgende stap in zijn opbouw richting zijn hoofddoelen. Hij start zonder druk en zonder resultaten in zijn achterhoofd.”

Getuige de opstelling van Jumbo-Visma in Tirreno-Adriatico kan Roglič ook zonder druk starten, want met debutant Wilco Kelderman, Hongaars kampioen Attila Valter en Koen Bouwman heeft het team drie sterke klimmers. Klassiekerkopmannen Wout van Aert, Tiesj Benoot en Dylan van Baarle maken de ploeg ook bepaald niet slechter.

