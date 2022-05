Veronica Ewers rijdt solo naar winst in Navarra Women’s Elite Classics

Veronica Ewers heeft de Navarra Women’s Elite Classics gewonnen. De Amerikaanse van EF Education-TIBCO SVB, die gisteren nog tweede werd in de Emakumeen Nafarroako Women’s Elite Classic, won na een solo van negen kilometer. Ane Santesteban en Kristen Faulkner, twee dames van BikeExchange-Jayco, eindigden als tweede en derde.

Start en finish van de Women’s Elite Classics, goed voor bijna 125 kilometer, lagen in Pamplona. Het zwaartepunt van de koers bevond zich in de staart. Ruim 25 kilometer voor de finish begon de beklimming van El Perdon (2,8 km aan 6,6%) en daarna volgden nog twee steile muren: de Muro de Zariquiegui (600 meter aan 9,3%) en de Muro de Galar (300 meter aan 13,3%). De laatste tien kilometer waren voornamelijk in dalende lijn.

In de openingsfase reden drie rensters weg uit het peloton: Lija Laizane (Eneicat-RBH Global), Estefaniá Herrera (Colombia Tierra de Atletas-GW-Shimano) en Aurela Nerlo (Massi-Tactic) kregen een voorsprong van vier minuten van het peloton. Uit dat peloton was ondertussen ook Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa Fundación Euskadi) ontsnapt. De Spaanse renster 24 jaar slaagde erin om op haar eentje naar de drie vluchters toe te rijden.

Nieuwe koerssituatie

Ostolaza was echter niet de enige die de sprong naar de koplopers kon maken. Wat later, tijdens de beklimming van de Tirapu, kwam ook Mireia Benito (Massi-Tactic) aansluiten. De Spaanse reed op haar eentje het gat dicht naar de kopgroep.

De koers in en rond Pamplona verliep chaotisch. Vanuit het peloton reden er namelijk opnieuw rensters weg. Deze keer waren het Veronica Ewers (EF Education-TIBCO SVB), Kristen Faulkner en Ane Santesteban (BikeExchange-Jayco) die elkaar vonden. Het drietal werkte goed samen en kwam redelijk snel aansluiten bij de kopgroep. De leidsters hadden duidelijk veel krachten verloren op de vele beklimmingen van de dag, alleen Benito kon haar wagonnetje aanhaken bij de drie.

In de achtervolgende groep, waar ongeveer tien renners present waren, werd het kopwerk voornamelijk verzorgd door de dames van Valcar-Travel&Service. Met nog vijftien kilometer te gaan hadden de vier koplopers een voorsprong van 25 seconden. In de tweede groep zaten met Urska Zigart, de vriendin van Tadej Pogacar, en Ruby Roseman-Gannon nog twee rensters van BikeExchange-Jayco, waardoor er goed werd afgestopt.

Ewers springt weg

De combinatie van dat afstopwerk en de goede samenwerking in de eerste groep zorgde ervoor dat de voorsprong niet kleiner werd, maar juist groter. Op de glooiende wegen rond Pamplona, met nog zo’n tien kilometer te gaan, bedroeg de voorsprong zelfs meer dan een minuut.

Op een lastige heuvel op negen kilometer van de streep kwam er een verschroeiende demarrage van Ewers. De 27-jarige Amerikaanse, die gisteren nog tweede werd in Emakumeen Nafarroako Women’s Elite Classic, reed haar concurrenten vlotjes uit het wiel. Ewers had al snel een voorsprong van twintig seconden op de twee rensters van BikeExchange-Jayco te pakken.

De Amerikaanse Ewers kwam dan ook solo over de streep. Het podium werd aangevuld door Faulkner en Santesteban. Benito, die een knappe koers reed, moest vrede nemen met de vierde plaats. De sprint voor de vijfde plaats werd gewonnen door Jelena Eric van Movistar.