woensdag 30 augustus 2023 om 10:46

Verongelukte Tijl De Decker wordt zaterdag in Wommelgem begraven

De uitvaart van Tijl De Decker, die afgelopen vrijdag overleed, zal aankomende zaterdag plaatsvinden om 10 uur in de Heilige Petrus en Pauluskerk in het centrum van Wommelgem, waar de betreurde Belg opgroeide en woonde.

De gemeente heeft geen rouwregister geopend. Wie de familie wil condoleren, kan terecht op de website van begrafenisonderneming Vranken. Op de uitvaart zal ook een uitgebreide delegatie aanwezig zijn van zijn team Lotto Dstny.

De Decker was vorige week tijdens een training betrokken bij een zwaar ongeluk met een personenauto. De talentvolle coureur verloor daarbij veel bloed en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Sindsdien lag hij in coma. Vorige week vrijdag is hij aan de gevolgen van het ongeluk overleden. De Decker was slechts 22 jaar.

In juli tekende het jongere broertje van oud-prof Alfdan De Decker (onder andere ex-Intermarché) nog zijn eerste profcontract bij het Belgische ProTeam. Vanaf 1 januari 2024 zou hij de overstap maken; hij lag vast tot eind 2025. Eerder dit seizoen was de talentvolle Belgische sprinter nog de beste in Parijs-Roubaix voor beloften en vierde in Eschborn-Frankfurt U23.